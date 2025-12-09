仙塔律師突認罪！ 同業揭她「停損操作」保執照

網紅律師「仙塔律師」李宜諪涉嫌替靈骨塔詐團主嫌吳芳儀洩漏偵查內容、轉達隱匿財產指令，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑一年。李宜諪今（9）日第三度出庭時態度大轉彎，改口全部認罪，並願意繳回吳女的律師費作為犯罪所得，請求法官減刑。

仙塔律師9日上午出庭時 對被指控洗錢及洩密全部認罪 。 （圖／中天新聞資料畫面，下同）

「法老王」王至德律師九日在臉書粉專發文分析，表示看到仙塔律師認罪「一點都不意外」。他指出，有朋友傳訊詢問：「律師不是應該最會辯護嗎？怎麼這麼快就投降？」王至德強調，認罪是為了生存，不是為了正義。

廣告 廣告

王至德分析，在一般人眼中，認罪等於承認做錯事，但在律師眼裡，認罪往往是一個「止損點」。他提到，李宜諪被七十萬元交保，雖然比之前的太子集團特助十五萬元高出不少，這代表檢方手上掌握的證據可能有一定的殺傷力。

依照《律師法》規定，律師若因故意犯罪受有期徒刑以上刑之裁判確定，可能會被移付懲戒，最嚴重恐遭除名。王至德表示，若不認罪硬幹到底，最後被判刑且沒有緩刑，那可能就是職業生涯的終結。他認為，認罪博取檢察官跟法官的好感，爭取緩刑，才是保住飯碗的理性選擇。

王至德進一步指出，有在辦刑案的律師都知道，證據攤開來，勝率有多少心裡都有數。硬拗到底，如果輸了就是重判；認罪至少人身自由跟職業資格可能保住。他認為，仙塔律師只是做了一個「理性經濟人」會做的決定，既然莊家（檢方）牌面大，那就蓋牌輸一半，不要梭哈把身家（律師執照）都賠進去。

李宜諪十一月首次出庭時採無罪答辯，強調自己沒有翻供；第二次開庭又進一步指控檢方曾誘導認罪，並提出傳喚證人、法界學者與進行法律鑑定等多項聲請。如今態度轉變，引發法界關注。

王至德也補充說明，許多民眾找律師，以為律師就是要把黑的說成白的，其實大錯特錯。《刑法》第五十七條規定，法官量刑要審酌「犯罪後之態度」，包括認罪、悔過、賠償，都是良好的犯後態度，是爭取輕判或緩刑的關鍵密碼。他強調，如果不論證據確鑿與否都叫當事人「打死不認」，那不叫幫忙，那叫「把當事人往火坑裡推」。

王至德總結，仙塔律師的認罪，與其說是良心發現，不如說是經過精密的法律風險評估後的停損操作。他表示，律師需要幫自己計算法律風險，從某方面來看也算是學以致用。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

懸賞88萬！陸公開通緝100名詐騙犯 包括緬北四大家族成員

禁小紅書得罪年輕人還殃及中小企業 吳子嘉曝「微型電商」斷鏈潮

詐騙新招！收「Gopay」支付通知 網怒：真的很變態