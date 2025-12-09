仙塔律師突180度大轉彎全認罪「黑心律師」揭2大原因：當局者迷太天真

社會中心／台北報導

網紅律師「仙塔律師」（李宜諪）日前開庭全認罪。（圖／資料照）

知名「仙塔律師」李宜諪被控利用陪偵之便，洩露偵查內容給詐騙集團高層，且藉變賣名車隱匿詐騙所得，被台北地檢署依法起訴。台北地方法院9日第三度出庭，原本不認罪的李女，改口全部認罪，並願意繳回犯罪所得，希望法官能減輕其刑。對此，網紅「黑心律師」楊律師分析，仙塔律師態度之所以突然從強力否認到「180度大轉彎」全面認罪？可能有2大原因。

網紅「黑心律師」楊律師在臉書粉專發文，對於仙塔律師前二次開庭時態度強硬，指控檢察官誘導認罪，主張偵訊筆錄無證據能力，並要求傳喚多名證人、共同被告吳女，以及3名法界學者進行法律鑑定，第三次開庭卻對檢方提出的洗錢與洩密指控全部認罪，願意繳回犯罪所得，甚至包括替吳女擔任律師所收的費用，猜測「是法官有公開心證，明示暗示不接受她的答辯理由，若判有罪可能會加重。要嘛就是換律師，不同律師，不同看法，不同辯護策略」，才會有180度大轉變的出現。

「黑心律師」楊律師稱，早在幾個月前，自己就曾分析過，這起案件千萬別硬拼無罪，絕對要一開始就認罪，然後盡可能和被害人達成和解，再把「調解筆錄」及「匯款紀錄」交給檢察官或法官，就有可能緩起訴或緩刑，更透露當時甚至出於好意特別跟仙塔律師如此建議。

「黑心律師」楊律師指出，雖說「現在認賠停損」仍比「繼續拼無罪」好，但仍要再思考幾個問題，若仙塔律師先指控檢察官誘導認罪，打到一半發現打不贏才認罪，而且只願吐回律師費，負責公訴的檢察官及法官還會同意從輕量刑嗎？還有沒有什麼可以做但還沒做的？感嘆「從她處理自己的刑案來看，應該是當局者迷，整個處理過程從頭到尾都太過樂觀天真。」

