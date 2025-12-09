仙塔律師翻盤全認罪！認扮詐團內鬼助洗錢、洩密：盼法官從輕量刑

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪遭指控，涉嫌在幫靈骨塔詐騙集團主嫌辯護時，竟協助轉主嫌向同夥轉達指示，要詐團成員提前將金飾、豪車賣掉，試圖阻止檢警追查贓款，也讓被害人求償困難，在今年8月20日被台北地檢署依洗錢、洩密等罪嫌起訴，並求刑1年。仙塔律師當時更拍片喊冤，堅稱自己僅受友人臨時委託「陪偵一天」，與詐團成員毫無私交，並反問「我到底有什麼動機加入詐騙集團呢？」不料，數度喊冤的她，竟在今（9）日第3度出庭時改口全數認了洗錢和洩密等指控，並願意繳回犯罪所得，也撤回聲請證據調查，律師希望法官能對她從輕量刑。

「仙塔律師」李宜諪今第3度開庭，竟全數認罪。（圖／IG@santa.com.tw）

經北檢調查指出，35歲女嫌吳芳儀和41歲男友呂英菖為首的詐騙集團，自2022年起以靈骨塔投資名義，誘騙民眾抵押房產、加購生前契約等商品，誆稱可以「高價轉賣」，造成至少10人受騙，不法金額高達1.6億元，其中1名被害工程師因不堪欠下鉅額債務喪命。然而，檢方在今年4月將吳芳儀等詐團成員羈押禁見獲准後，欲準備查扣資產時，卻發現吳女名下的百萬休旅車、金飾已在羈押後被迅速過戶。

經檢警深入追查，吳芳儀遭聲押當天，原委任律師趙浩程出庭辯護，並指示「仙塔律師」李宜諪擔任辯護人，陪同吳接受警詢、偵訊，李再找律師蔡沅諭一起分工，趙浩程隨後成立LINE群組「24小時陪偵案」，將李等人加入該群組，吳女透過與律師會面的機會，指示李宜諪在群組內協調親友變賣財產。檢警指出，李宜諪依吳芳儀指示，在群組內轉達要其他共犯「趕快賣掉金飾與車輛」以躲避查扣，並教導遭檢警質疑銷贓時的應對說法，而趙、蔡2名律師則涉嫌把檢警偵查洩漏給詐團。

檢察官6月間指揮刑事局、台北市警中山分局搜索拘提李宜諪、趙皓程、蔡沅諭3名律師到案後，分別諭知3人70萬元、50萬元及10萬元交保，其中李、趙2人限制出境出海；而李宜諪日前出庭時否認犯意，主觀上沒有洗錢意圖，僅「依照當事人指示傳話」，且車輛在她傳達訊息前即已完成過戶，屬於「無效幫助」。

而李宜諪在前2次出庭時都堅稱無罪，甚至指控檢察官「誘導認罪」，主張偵訊筆錄無證據能力，更試圖從3名「法界學者」林鈺雄、林俊益、陳運財中找1位當專家證人；並認為自己涉犯「又不是什麼很重的罪」，沒必要限制出境、出海。不料，法官前次開庭表示若她被認定有罪，根據她的答辯內容，將不會從輕量刑，李宜諪今日第3度出庭時突然戰術大轉彎，全數認罪。

李宜諪委任律師指出，李宜諪在偵查階段時已坦承犯行，並願意全額繳回陪訊吳芳儀所收律師費，當作是犯罪所得，以爭取《洗錢防制法》減刑資格；律師進一步解釋，李宜諪當時向吳女友人、共犯陳永杉透露偵查訊息，是因不知對方背景與本案關係、誤信2人認識，想從陳男多問吳女的資訊以利後續辯護，但尊重起訴的認定，願意認罪。

律師更表示，李宜諪願放棄聲請傳喚法學專家進行鑑定，也放棄勘驗光碟、調查新事證和傳換4名同案被告作證；至於同案涉案律師聲請傳喚證人可能提到李宜諪，她也放棄到場行使反詰問。

庭後，被問及為何突然放棄所有證據調查，李宜諪僅簡短回應「法律見解的部分，就尊重法院判定。」便未再多做回應。



