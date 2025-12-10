仙塔律師被拱「加入SWAG」救聲量！她逆風發聲：這些人更可惡
娛樂中心／黃依婷報導
網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。她昨（9）日第三度出庭，改口全部認罪，被不少喊話加入成人平台SWAG。律師李怡貞也表達看法，「看到這樣的說法真的覺得有點憤怒」。
李怡貞發文，開頭便表態「我是覺得一碼歸一碼」，仙塔律師認罪以後，開始有人鼓譟說可以加入Swag拍片挽救聲量，不過平心而論，看到這樣的說法真的覺得有點憤怒，「為什麼漂亮作風大膽的專業年輕女性跌了一個跤，就要把她去跟成人平台做連結？」。
李怡貞回顧，之前其他一堆更可惡的男律師，滲入詐騙集團核心的男律師，怎麼不叫他們加入SWAG？涉入詐騙行為且身為多人追蹤公眾人物的律師確實罪責難逃，而且也不該矯飾亂辯，更需要負擔更多的社會責任，責無旁貸。
李怡貞提到，但是沒有律師會像某作賤自己為樂的魍紅「加入成人平台還開記者會光榮下海，不管男女」，她也喊話「人非聖賢，希望我們都能夠謹記在心，至少她最後做到承認錯誤」，也坦言，身為女律師看到這樣的言論還不發聲，真的說不過去，更何況仙塔律師也不是性犯罪相關的被告，也沒有睡闆，為何要這樣連結？
