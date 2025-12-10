仙塔律師被狂洗「是小草」？昔反藍白被挖出：明明青鳥

網紅仙塔律師改口認罪，網路青鳥竟立即展開一波切割，甚至把她貼標籤指為小草。（合成圖／資料照／郭吉銓攝）

網紅「仙塔律師」李宜諪涉入靈骨塔案詐騙案，她9日一改先前否認涉案到底的態度，承認觸犯洗錢、洩密等罪，也撤回聲請證據調查。仙塔律師的人設崩塌後，近日在網路社群竟遭青鳥狂洗風向稱「小草-1」。但粉專挖出仙塔過去反藍白的言行，網友直呼「明明是青鳥！」

網紅「黑心律師」楊律師9日在粉專發文提到案情轉折，仙塔律師在第3次開庭大幅轉變，對檢方提出的洗錢與洩密指控全部認罪，且願意繳回犯罪所得，包括替吳女擔任律師所收的費用。他猜測「法官有公開心證，明示暗示不接受她的答辯理由，若判有罪可能會加重；要嘛就是換律師，不同律師，不同看法，不同辯護策略」，因此才會180度大轉變。

仙塔律師認罪後，疑似網路風向也吹起，不少挺綠網友試圖切割，甚至使出貼標籤之術，紛紛喊出「小草-1」。

但凡走過必留下痕跡，3萬追蹤的粉專「黑色之聲」發文提到，仙塔律師曾高調直呼「看柯文哲的起訴書，是北檢送大家的聖誕禮物嗎？」同樣2024年下旬的發文，照片中仙塔穿著律師袍，手拿「憲法法庭不癱瘓」的標語，背後有「罷免」字樣，顯然正在參加「青鳥行動」。

「仙塔認罪後，青鳥：仙塔是小草！」黑色之聲直酸，「要傻鳥承認他們的支持者有一堆騙子好像很難？」

網友表示「她已經不是綠色的夥伴了！」、「她還力挺法庭不該直播，原來，難怪」、「只要出事一律都是小草」、「青鳥翻臉就跟翻書一樣」。

