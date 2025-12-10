仙塔律師訴訟策略大翻轉「全認罪拼減刑」！網紅前輩黑心律師說話了

仙塔律師訴訟策略大翻轉「全認罪拼減刑」，網紅前輩黑心律師發文表認同。翻攝臉書

「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐騙集團銷贓及洩露偵查秘密案，昨在台北地方法院開庭時上演驚天大逆轉！李宜諪在經歷前兩次庭訊的強力反擊後，昨天第三次開庭時不僅更換辯護律師，更對檢方提出的所有洗錢與洩密指控「全數認罪」，並主動表示願意繳回犯罪所得。對此另名法界網紅「黑心律師」在臉書評論指出，他早在今年7月間就撰文分析過仙塔的案情，「絕對要一開始就認罪」才是最佳解。

網紅「黑心律師」楊律師昨在臉書發文指出，仙塔律師的案件，他從新聞得知包括「前二次開庭時態度強硬，指控檢察官誘導認罪，主張偵訊筆錄無證據能力，並要求傳喚多名證人、共同被告吳女，以及3名法界學者進行法律鑑定」、「第三次開庭大幅轉變策略，對檢方提出的洗錢與洩密指控全部認罪，願意繳回犯罪所得，包括替吳女擔任律師所收的費用」等細節。

楊律師猜測，「要嘛是法官有公開心證，明示暗示不接受她的答辯理由，若判有罪可能會加重。要嘛就是換律師，不同律師，不同看法，不同辯護策略。所以才會有180度大轉變。」楊律師文中提到，早在幾個月前，他就寫文章分析過，這案件千萬別硬拼無罪，絕對要一開始就認罪，然後盡可能和被害人達成和解，再把「調解筆錄」及「匯款紀錄」交給檢察官或法官，就有可能緩起訴或緩刑，「我之前還出於好意特別把文章連結傳給她。」

楊律師認為，「現在認賠停損」仍比「繼續拼無罪」好，但仍要再思考幾個問題，若真如新聞寫的，先指控檢察官誘導認罪，打到一半發現打不贏才認罪，而且只願吐回律師費，負責公訴的檢察官及法官還會同意從輕量刑嗎？還有沒有什麼可以做但還沒做的？

楊律師最後表示，從仙塔律師處理自己的刑案來看，應該是當局者迷，整個處理過程從頭到尾都太過樂觀天真。「聽我的話，照我的建議做，只要渡過這關，妳未來的人生仍充滿希望。」



