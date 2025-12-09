仙塔律師認罪了！律師前輩：跟詐團合作或是睡事務所老闆，遲早反噬自己

記者李鴻典／台北報導

「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。李宜諪今（9）日第三度出庭，改口全部認罪並願意繳回李女的律師費作犯罪所得，請求法官減刑。李怡貞律師說，即時踩剎車認罪是好事。蹲好馬步，才能賺該賺的錢，長久的錢。

「仙塔律師」李宜諪。（圖／翻攝自仙塔律師santa）

李怡貞律師表示，上一次看「仙塔律師」的出庭表現，她覺得還滿帶種的，各種勘驗、聲請問證人、甚至找法界大佬要當專家證人，無所不用其極。

這次那麼快認罪，顯然應該是法官有稍微公開心證。李怡貞律師進一步說，果真看了新聞，法官的意思就是妳這樣要硬凹狂弄，法院就不可能輕縱。

即時踩剎車認罪是好事。李怡貞律師說，畢竟詐欺案件真的直接間接害了非常多人命，也破碎了無數的家庭。

她也表示，希望年輕的律師能引以為戒，任何抄捷徑的路都不會是好的路，不管是跟詐團合作或是睡事務所老闆，遲早反噬自己。蹲好馬步，才能賺該賺的錢，長久的錢。

