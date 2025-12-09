仙塔律師認罪是良心發現？同行揭密：精密法律風險評估後的停損操作

記者李鴻典／台北報導

「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。李宜諪今（9）日第三度出庭，改口全部認罪並願意繳回李女的律師費作犯罪所得，請求法官減刑。王至德律師分析指出，看到她認罪，一點都不意外。認罪是為了生存，不是為了正義。

王至德律師撰文【仙塔律師認罪與律師的賭局】指出，仙塔律師涉嫌洩密詐團的案子有了新進展，新聞說她認罪了。有朋友傳訊問他：「律師不是應該最會辯護嗎？怎麼這麼快就投降？」其實，看到她認罪，一點都不意外。

王至德律師寫下以下《分析》：

1. 認罪是為了生存，不是為了正義：

在一般人的眼裡，認罪等於承認自己做錯事；但在律師眼裡，認罪往往是一個「止損點」。仙塔律師都已經被70萬交保了（雖然比之前的太子集團特助15萬高不少），這代表檢方手上掌握的證據可能有一定的殺傷力。

2. 律師資格保衛戰：

依照《律師法》，如果律師因為故意犯罪受有期徒刑以上刑之裁判確定，是可能會被移付懲戒，最嚴重可能會除名。如果不認罪硬幹，最後被判刑且沒有緩刑，那可能就是職業生涯的終結。認罪博取檢察官跟法官的好感，爭取緩刑，才是保住飯碗的理性選擇。

3. 賭徒謬誤與律師的計算：

有在辦刑案的律師都知道，證據攤開來，勝率有多少心裡都有數。硬凹到底，如果輸了就是重判；認罪至少人身自由跟職業資格可能保住。仙塔律師只是做了一個「理性經濟人」會做的決定——既然莊家（檢方）牌面大，那就蓋牌輸一半，不要梭哈把身家（律師執照）都賠進去。

王至德律師分析指出，仙塔律師認罪是為了生存，不是為了正義。（圖／翻攝自仙塔律師臉書）

王至德律師也寫下《法普：為什麼律師會叫當事人認罪？》很多民眾找律師，以為律師就是要把黑的說成白的，其實大錯特錯。刑法第57條規定法官量刑要審酌「犯罪後之態度」。認罪、悔過、賠償，都是良好的犯後態度，是爭取輕判或緩刑的關鍵密碼。

如果不論證據確鑿與否都叫當事人「打死不認」，那不叫幫忙，那叫「把當事人往火坑裡推」。王至德律師說，所以，仙塔律師的認罪，與其說是良心發現，不如說是經過精密的法律風險評估後的停損操作罷了。只是，律師需要幫自己計算法律風險，從某方面來看也算是學以致用吧......。

