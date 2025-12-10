仙塔律師認罪自打臉！網出征喊「轉行拍SWAG」 成人平台回應了

娛樂中心／綜合報導

仙塔律師改口全部認罪，許多網友建議她可以轉戰成人平台SWAG，業者回應了。（圖／翻攝自仙塔律師IG）

網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。仙塔律師9日第三度出庭改口全部認罪，並願意繳回李女的律師費作犯罪所得，請求法官減刑。消息一出，許多網友建議她可以轉戰成人平台SWAG；對此，SWAG回應了。

仙塔律師外型亮眼，不時在社群放送泳裝辣照，胸口刺青也有特殊意義。（圖／翻攝自仙塔律師IG）

仙塔律師經營Tik Tok、IG、臉書粉專、YT等，光IG粉專就有超過20萬粉絲，經常錄製、分享上網不少法律常識影片，相當受到歡迎。她4個月前才拍片強調「絕對不是詐團成員」，說法與現在認罪的態度落差明顯，引發網友到其臉書留言大酸「現在聽到刑期怕了」。仙塔律師的人設崩壞後，許多網友酸她可以轉戰成人平台SWAG。根據《中時新聞網》報導，針對是否會邀請仙塔律師？SWAG回應：「目前我們沒有相關規劃。」

廣告 廣告

仙塔律師改口全部認罪，許多網友建議她可以加入成人平台SWAG，業者回應了。（圖／翻攝自仙塔律師IG）

回顧案件，仙塔律師被控受聘於一靈骨塔詐騙集團主嫌，不僅利用陪偵機會，外洩偵查內容給其他未到案共犯，且轉達主嫌吳姓女子指示，要求集團成員將其金飾、車子變賣，涉嫌指導銷贓。台北地檢署依法起訴仙塔律師，並求刑1年，移送律師懲戒委員會。



更多三立新聞網報導

館長健身「沒拿好槓鈴」重擊胸口身亡！起身幾秒內倒地 監視器畫面曝

35歲帥氣男主播陳屍家中！前一晚才主持節目 法醫檢測「體內有毒物」

人氣童星猝逝得年25歲！ 知情人士揭「真正死因」：走得那麼突然

林世偉32歲全裸照首度曝光！擁超狂「六塊腹肌」 他：裸體跟色情無關

