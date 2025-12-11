仙塔律師認罪遭拱拍SWAG 李怡貞逆風發聲「籲1事」！

生活中心／江姿儀報導



網紅「仙塔律師」今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。她先前不斷喊冤、拍片否認犯案，9日第三度開庭，竟改口認罪盼減刑。消息曝光，網友灌爆臉書，還留言「拱拍SWAG」挽救聲量。對此，美女律師李怡貞昨（10日）發文，對於不當言論感到憤怒，認為「一碼歸一碼」。





仙塔律師（中）捲入靈骨塔詐騙案，突改口認罪。（圖／民視新聞資料照）

仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案，被控陪偵洩密、助銷贓。她曾數次在社群發文拍片，自稱受律師朋友所託，才代為陪偵，否認幫忙銷贓。不過9日第三度開庭，她突然改口，對洗錢與洩密指控全面認罪，強調願繳回犯罪所得，以爭取減刑。網友湧入她的臉書粉專，留言酸「你也要去拍SWAG了嗎」、「去SWAG吧！」、「卡一個位。請問未來有加入SWAG的選項嗎？」、「建議妳之後可以考慮跟SWAG合作拍片」。

仙塔律師（左）認罪遭拱拍SWAG，李怡貞（右）怒發聲。（圖／翻攝自仙塔律師臉書、李怡貞臉書）

知名女律師李怡貞昨（10日）晚間在臉書發文，首先指出「我是覺得一碼歸一碼」，對於網友拱仙塔律師拍SWAG扭轉負面聲量的相關說法，李怡貞表示感到憤怒「為什麼漂亮作風大膽的專業年輕女性跌了一個跤，就要把她去跟成人平台做連結？」，「滲入詐騙集團核心的男律師，怎麼不叫他們加入SWAG？？？」。

李怡貞呼籲大家不要過度指責、做不當連結，強調「至少她（仙塔律師）最後做到承認錯誤」。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞坦言公眾人物涉詐「確實罪責難逃」，不該強辯掩蓋罪嫌，應負擔更多的社會責任，但沒有哪位律師（不論男女）會貶損自己「加入成人平台還開記者會光榮下海」。她呼籲「人非聖賢，希望我們都能夠謹記在心」，要大家不要過度指責、做不當連結，強調「至少她（仙塔律師）最後做到承認錯誤」。李怡貞也解釋自己為何站出來發表逆風言論，「身為女律師，我覺得看到這樣的言論還不發聲，真的說不過去」，還提到仙塔律師不是「性犯罪相關的被告」，也非與大老闆客戶有不正當男女關係，質疑「為何要這樣連結？」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

