仙塔律師認罪遭酸「去拍SWAG挽救聲量」 李怡貞怒：其他涉詐男律師怎不去？

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪遭控擔任詐團軍師，不僅洩露偵查內容還出手指導協助脫產，原先全盤否認的她卻在9日出庭時改口認罪，還撤回先前所有聲請的證據調查、願意繳回犯罪所得，盼獲輕判。對此，許多先前支持她的粉絲感到失望，甚至有人酸她去拍SWAG挽救聲量。而律師李怡貞也對此表達看法，「我是覺得一碼歸一碼，之前其他滲入詐騙集團核心的男律師，怎麼不叫他們加入SWAG？？？」

網紅律師「仙塔律師」李宜諪改口認罪，遭酸去拍SWAG挽救聲量。（圖／仙塔律師 IG）

李宜諪涉替靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，出手指導協助脫產，並洩露偵查內容免除遭檢警查扣，被檢方依洗錢、洩密等罪起訴。李宜諪原先全盤否認，今年8月還拍片強調「我絕不是詐團成員」，不過9日出庭時卻突然改口認罪，還撤回先前所有聲請的證據調查、願意繳回犯罪所得，盼獲輕判。

消息一出，讓許多支持她的粉絲感到失望，紛紛怒批「哎唷認罪了喔？那之前是在？」、「真的是辜負我們粉絲的信任」、「認罪....法律面前怕了喔？」；甚至還有人怒酸「妳要拍SWAG嗎？我們一定大力支持，讓妳賺飽飽」。

對此，律師李怡貞則在臉書發表看法，她認為「一碼歸一碼」，仙塔律師認罪以後，開始有人鼓譟說可以加入Swag拍片挽救聲量，「平心而論，我看到這樣的說法真的覺得有點憤怒，為什麼漂亮作風大膽的專業年輕女性跌了一個跤，就要把她去跟成人平台做連結？」

李怡貞接著怒斥，「之前其他一堆更可惡的男律師，滲入詐騙集團核心的男律師，怎麼不叫他們加入SWAG？？？」

李怡貞表示，涉入詐騙行為且身為多人追蹤公眾人物的律師確實罪責難逃，而且也不該矯飾亂辯，更需要負擔更多的社會責任，責無旁貸，同時直言：「但是沒有律師會像某作ㄐㄧㄢˋ自己為樂的魍紅加入成人平台還開記者會光榮下海，不管男女」，此話一出不少人也臆測她是在暗酸陳沂。

最後，李怡貞喊話：「人非聖賢，希望我們都能夠謹記在心，至少她最後做到承認錯誤。」

