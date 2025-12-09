仙塔律師認罪 ！今開庭態度大逆轉 求法官減刑

網紅「仙塔律師」9日改口全數認罪，以換取法官減刑。（圖／東森新聞）





「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。李宜諪（9日）第三度出庭，改口全部認罪並願意繳回李女的律師費作犯罪所得，請求法官減刑。

回顧案情，檢警偵辦吳女主導的靈骨塔詐騙案，發現她與共犯以推銷生前契約、預繳稅金等名義，專門鎖定高齡者行騙，涉案金額累計超過億元。專案小組追查金流，竟發現在吳女遭收押期間，她名下的 BMW X6 被悄悄過戶並變賣。進一步追查後，鎖定李宜諪與趙姓及蔡姓共3名辯護律師。

廣告 廣告

檢方依洩密罪、洗錢罪起訴3名律師，對李宜諪求刑1年以上，對趙、蔡求刑1年與6個月以上，並明確表示均不建議緩刑。李宜諪11月首次出庭時採無罪答辯，強調自己沒有翻供；第二次開庭又進一步指控檢方曾誘導認罪，並提出傳喚證人、法界學者與進行法律鑑定等多項聲請。

然而今日第三度開庭，李宜諪態度急轉，當庭撤回所有先前證據調查聲請，並表示願意繳回犯罪所得，正式坦承檢方指控的洗錢與洩密 兩項罪嫌。

其辯護律師指出，李宜諾在偵查與審理過程中基本上「始終坦承犯罪」，且願主動返還替吳女辯護期間取得的報酬，因此請求法院依洗錢防制法規定從輕量刑。辯護人也強調，李女當初向共犯陳永山洩漏偵查內容，是基於與吳女的友誼，想取得更多資料以利辯護，並非蓄意妨礙偵查，希望法院能納入量刑考量。

庭訊結束後，記者詢問李宜諪為何撤回所有證據聲請，她僅簡短回應：「法律見解的部分，我會交由法院判斷。」其餘問題均未再回應，全案將由北院後續審酌裁判。



【更多東森娛樂報導】

●曾當《鴨王》全裸爆紅！男星淪街頭發傳單 心酸影片全曝光

●快訊／娛樂圈震撼彈！棒棒堂小煜宣布離婚：帶著感謝和祝福

●小煜前妻也超紅！昔為「無名小站正妹」 被讚：兇版佐佐木希

