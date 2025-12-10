仙塔律師認罪！ 同業分析3改口關鍵：一點都不意外

仙塔律師李宜諪。（圖／翻攝自臉書／仙塔律師santa）

網紅「仙塔律師」李宜諪，涉嫌替詐團主嫌吳芳儀辯護時，擔任軍師協助脫產，並將偵查內容洩露，以避免遭檢警查扣，因此被檢方依洗錢、洩密罪起訴。李宜諪昨（9）日第三度出庭，改口全數認罪，還撤回先前所有聲請的證據調查，願意繳回犯罪所得，希望法官減刑。對此，律師王至德直言，「與其說是良心發現，不如說是經過精密的法律風險評估後的停損操作罷了。」

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」撰文道，最近仙塔律師涉嫌洩密詐團的案子有了新進展，相關報導提及她已經認罪，就有朋友傳訊問他「律師不是應該最會辯護嗎？怎麼這麼快就投降？」但他覺得李宜諪選擇認罪一點都不意外。

接著，王至德寫下3點分析：

1、認罪是為了生存，不是為了正義：

王至德說，在一般人的眼裡，認罪等於承認自己做錯事；但在律師眼裡，認罪往往是一個「止損點」，現在仙塔律師都已經被70萬交保了，雖然比之前的太子集團特助15萬高不少，這代表檢方手上掌握的證據可能有一定的殺傷力。

2、律師資格保衛戰：

王至德表示，依照《律師法》，如果律師因故意犯罪受有期徒刑以上刑之裁判確定，是可能會被移付懲戒，最嚴重可能會除名；如果不認罪硬幹，最後被判刑且沒有緩刑，那可能就是職業生涯的終結，因此認罪博取檢察官跟法官的好感，爭取緩刑，才是保住飯碗的理性選擇。

3、賭徒謬誤與律師的計算：

王至德提到，有在辦刑案的律師都知道，證據攤開來，勝率有多少心裡都有數，若硬凹到底，輸了就是重判，認罪至少人身自由跟職業資格可能保住，如今仙塔律師只是做了一個「理性經濟人」會做的決定，既然莊家（檢方）牌面大，那就蓋牌輸一半，不要梭哈把身家（律師執照）都賠進去。

王至德也指出，有些人會好奇「為什麼律師會叫當事人認罪？」很多民眾找律師，以為律師就是要把黑的說成白的，其實大錯特錯，刑法第57條規定法官量刑要審酌「犯罪後之態度」，其中「認罪、悔過、賠償」都是良好的犯後態度，是爭取輕判或緩刑的關鍵，若是不論證據確鑿與否都叫當事人打死不認，那不叫幫忙，那是把當事人往火坑裡推，「所以，仙塔律師的認罪，與其說是良心發現，不如說是經過精密的法律風險評估後的停損操作罷了。」

另外，在仙塔律師認罪的消息曝光後，不少網友湧入其臉書留言狠酸，「請問，現在認罪，那前面是？」、「我還是喜歡你桀驁不馴的樣子」、「如果沒有犯罪，何必認罪？」、「21週前不是說沒罪不用擔心嗎？」、「認罪求減刑正夯」、「坐等穿白T素顏影片」、「真的是辜負我們粉絲的信任」「聰明，認罪才是贏，為未來鋪路喔」。

