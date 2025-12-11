仙塔律師遭酸「加入SWAG」救聲量 李怡貞逆風發聲

網紅「仙塔律師」被網友開酸加入成人平台SWAG救聲量。(圖／郭吉銓攝)

網紅「仙塔律師」李宜諪在靈骨塔詐騙案審理期間，涉嫌傳話、洩密，被依洗錢等罪起訴，不過日前出現關鍵性轉折，原本堅決否認犯行，卻當庭改口且全數認罪，不少網友見狀開酸，認為她應該加入成人平台SWAG挽救聲量，律師李怡貞得知這種說法後，難掩怒火開嗆：「看到這樣的說法，真的覺得有點憤怒」。

仙塔律師認罪後，不少人開酸可以加入SWAG拍片挽救聲量；對此，李怡貞強調看到這種說法有點憤怒，畢竟「一碼歸一碼」，無法理解為何漂亮且作風大膽的專業年輕女性，在人生道路上跌了個跤，就得要跟成人平台做連結；反觀，之前有些更可惡的男律師，甚至滲入詐騙集團核心，怎麼就沒有人要求他們這麼做。

網紅「仙塔律師santa」李宜諪。（圖／郭吉銓攝）

李怡貞坦言涉入詐騙行為，且身為許多人追蹤的公眾人物，確實罪責難逃，非但不該矯飾亂辯，更要負擔起社會責任，最後還是不忘幫仙塔律師緩頰：「人非聖賢，希望我們都能夠謹記在心，至少她最後做到承認錯誤」。

李怡貞在留言區補充說道，她表示身為一名女律師，看到這種言論若悶不吭聲，真的說不過去，更何況仙塔律師也非相關犯罪的被告，甚至也沒有「睡闆」，無法理解外界要做出這樣的連結，接著疑似將矛頭指向死對頭陳沂，再度開酸：「沒有律師會像某『魍紅』加入成人平台，還開記者會光榮下海」。

