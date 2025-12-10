仙塔律師髮夾彎認罪！同業揭真實原因 預測結局「安全下莊」

網紅「仙塔律師」李宜諪昨天（9日）第三度出庭，改口全數認罪。（圖／翁靖祐攝）

網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌在替詐團主嫌吳芳儀辯護期間，擔任軍師協助脫產，並洩露偵查內容，以避免遭檢警查扣，被檢方依洗錢、洩密等罪起訴。李宜諪昨天（9日）第三度出庭，改口全數認罪，還撤回先前所有聲請的證據調查，願意繳回犯罪所得，希望獲輕判。對此，有同行揭開她態度大轉變的原因。

「巴毛律師」陳宇安在社群平台Threads發文分享，法官先前已經諭知李宜諪，如果堅持先前答辯，最後如果認為有罪，絕不會輕判，白話就是「你繼續瞎掰就準備去關」，所以李宜諪眼見苗頭不對，才選擇低頭認罪，「識時務者為俊傑，不認大概律師牌也沒了」。

陳宇安提到，如果「仙塔律師」選擇認罪，很可能不用入獄，如此一來就能安全下莊，「幾乎一定保得住律師牌了」，否則要是律師執照被撤銷，這輩子都不能再考取。

據了解，李宜諪昨天除了認罪，也撤回先前聲請的所有證據，包括偵訊筆錄、證人傳喚，以及曾向法院請求傳喚「法界大老」林鈺雄、林俊益、陳運財中擇一進行法律鑑定。庭審結束後，媒體詢問李宜諪為何要放棄先前所有的證據調查，她僅表示「法律上見解的部分，就尊重法院判定」。

