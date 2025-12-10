仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」 網灌爆「拱拍SWAG」！

社會中心／綜合報導



網紅「仙塔律師」經常於個人社群分享法律知識、上班打卡美照，IG擁有22萬粉絲追蹤。不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。仙塔律師先前不斷喊冤、拍片否認犯案，昨（9日）第三度開庭，她突然改口認罪盼減刑。消息一出，網友灌爆她的個人社群，還留言建議她拍攝「SWAG」。





仙塔律師捲詐騙案突「鬼轉認罪」！網友灌爆「拱拍SWAG」狠酸：怕了？

仙塔律師捲詐騙案，昨（9日）第三度開庭突改口認罪。（圖／翻攝仙塔律師臉書、民視新聞資料照）

廣告 廣告

據悉，今年4月檢警偵辦靈骨塔詐騙案，吳女涉騙且不法所得超過上億元，仙塔律師等3律師被控陪偵洩密、助銷贓。她曾數次在社群發文拍片，自稱受律師朋友所託，才代為陪偵，表示「後續我就解除委任」、「與詐騙集團完全不認識」。她先前二次出庭否認罪嫌，強調只是幫當事人籌措律師費，並非幫忙銷贓。不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。沒想到昨（9日）第三度開庭，她對洗錢與洩密指控全面認罪，並撤回原先提出的所有證據與證人聲請，強調願繳回犯罪所得，以爭取減刑。

仙塔律師捲詐騙案突「鬼轉認罪」！網友灌爆「拱拍SWAG」狠酸：怕了？

網友灌爆仙塔律師的臉書，留言怒轟「一開始還死不認」、「之前不是嘴很硬嗎？」。（圖／翻攝仙塔律師臉書）

消息曝光，網友湧入仙塔律師的臉書粉專，留言怒轟「一開始還死不認」、「之前不是嘴很硬嗎？」、「不愧是詐團軍師，每個人都騙」、「之前還嘴硬，現在聽到刑期怕了齁？」、「之前不是很大聲？」、「翻車了吧！」、「看錯妳了，退追，自己去牢裡反省吧」、「沒關係，以後換張臉重新出發就好」、「之前說的多委屈，原來是詐團的一份子」，甚至有網友大膽留言「你也要去拍SWAG了嗎」、「去SWAG吧！」、「卡一個位。請問未來有加入SWAG的選項嗎？」、「我建議妳之後可以考慮跟麻豆、SWAG合作拍片，到時候我一定支持」。

仙塔律師捲詐騙案突「鬼轉認罪」！網友灌爆「拱拍SWAG」狠酸：怕了？

網友大膽留言拱拍SWAG。（圖／翻攝仙塔律師臉書）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：仙塔律師捲詐騙案突「鬼轉認罪」！網友灌爆「拱拍SWAG」狠酸：怕了？

更多民視新聞報導

首波大陸冷氣團週末殺來 「極凍10度時段」曝光！

男大生掏100元「騙女童進廁所」逞慾 急賠50萬沒用竟GG了！

網紅林世偉爭議一次看！昔「假牙噴飛、掀裙熱舞」遭挖

