「仙塔律師」不認罪！反控檢察官「違法偵訊」 聽法官說「這句」焦急了

「仙塔律師」李宜諪涉幫詐團洗錢、洩密，今日二度出庭。白廷奕攝



網紅「仙塔律師」李宜諪幫詐團主嫌吳芳儀辯護時，涉嫌洩露偵查秘密，還協助變賣財產，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌起訴。李宜諪今（11/18）日二度出庭，全面攻擊檢方違法偵訊，控訴檢察官不僅沒依法告知涉犯罪名，還對她進行疲勞訊問。不過法官悠悠提醒她，按照她的答辯，如果最後認定有罪，法院不會從輕量刑，讓李宜諪庭後明顯面露急躁，站在走廊與律師討論近半小時。

調查指出，吳女與男友呂英菖從事靈骨塔詐騙，遭拘提到案後，原先找律師趙浩程幫忙辯護，而趙浩程聯絡吳女表弟蘇庭億，告知吳女被逮捕的消息，蘇男隨即通知吳女的好友陳永山。當天深夜，三人相約碰面，討論後決定將吳女名下1輛價值250萬元的BMW豪車，開到某處藏放，並過戶到陳永山名下。後來，趙浩程找來李宜諪當吳女的辯護人，四人在通訊軟體LINE成立群組。

律師趙浩程。資料照。呂志明攝

沒想到，吳女竟涉嫌利用律見機會，指示李宜諪協助變賣名下財產，李宜諪也在群組內發話，告知吳女手鍊及汽車行照位置，陳永山得知消息，隨即前往吳女家中取走金飾，以5萬元價格轉售給金飾店。

檢方還查出，李宜諪涉嫌在偵查期間向陳永山透露，吳女接受偵訊時對檢察官供稱自己是「呂英菖助理」，以及吳女因靈骨塔詐騙案遭羈押的資訊，讓陳永山得以轉知其餘詐團成員。

霝骨塔詐騙案主嫌呂英菖，檢察官求刑8年6月以上。資料照。呂志明攝

全力攻擊檢方違法偵訊

李宜諪今（11/18）日二度出庭，把攻擊焦點放在偵訊。她主張，檢方對她進行訊問前，不僅沒有清楚說明她涉犯的具體罪名，還對她疲勞訊問。李宜諪還原當時情況，檢察官一開始只問她「是否承認洗錢、洩密」，到了第二次訊問結束前，才說明她涉犯的是《洗錢防制法》第2條第1款至第3款。

李宜諪的辯護律師抨擊，《刑事訴訟法》告知罪名是基本規定，檢方理當清楚卻長期沒落實，而對於檢方的不作為，法院過去也沒給予任何法律效果，早已受到法學界批評。律師主張，檢察官在偵訊時至少要告知法條，「如果可以只說『涉及《洗錢防制法》』，那以後有被告涉犯《刑法》相關罪名，檢察官是否也只要說『涉及刑法』就好？」他更援引最高法院判決，認為檢察官應該隨案件進度，動態告知涉犯的行為態樣。

網紅仙塔律師李宜諪。翻攝臉書

不過，檢察官反駁，在訊問前就已告知相關罪名及法條，稱李宜諪當下沒有提出任何疑問，況且她「身為律師，對此應當知之甚詳。」檢察官還指出，律師一直引用最高法院見解，但該份判決只說法院如果在審判中，發現被告有涉犯其他罪名時，應該予以告知，並沒有說不遵守會有何法律效果，認為辯方舉例不當。

針對疲勞訊問部分，檢察官也說明，李宜諪從警詢到檢方偵訊，大部分都是日間時段，中間有都有休息，時間甚至比一般偵查實務還要短，而她也未曾表示身體不適或有無法接受訊問的情況，回嗆辯方應該拿出實證。

不改變答辯，法官問「這句」她愣了

由於檢辯上次對李宜諪涉犯洗錢的罪名有誤會，法官這次也詢問辯方，是否有調整答辯方向。律師點頭，表示本案應該釐清的是，李宜諪當時有沒有想承繼陳永山等人的犯罪條件，繼續從事洗錢行為的想法。此外，李宜諪在群組發話當下，是否知道吳芳儀名下汽車已過戶，且已經被移到他處置放。

法官聽了聽，認為律師沒講到重點，表示當時車子雖已過戶，但還沒變現，陳永山可能也還不知道吳芳儀想變現。律師趕緊補充，起訴書說李宜諪有轉交汽車鑰匙，並在群組內指揮賣車，但當時陳永山自己也有鑰匙，也早就打算要把車賣掉，認為李宜諪對陳永山等人的洗錢行為，沒有不可或缺的重要性。

法官聽完還是覺得漏了什麼，提醒律師「陳永山還有賣掉手飾」。律師才接著說，這些手飾重量非常輕，賣完也只有4、5萬元，連律師費頭期款都不到，只有作為代付款的用途，因此不是用來洗錢。

「仙塔律師」李宜諪庭後被問是否會怕丟掉律師牌，她回應「就等他們（律懲會）審議」。白廷奕攝

律師言已至此，法官詢問辯方「是否還會變更答辯方向」，表示就算李宜諪認罪，如果法院認為不成立，還是不會判有罪；但如果合議庭最後認定李宜諪有罪，從她的答辯內容來看，將不會從輕量刑。

聽到這段話，律師冷靜回應「不會改變答辯」。但李宜諪像是信心受到打擊，在法庭上愣了一下，庭後與律師站在走廊上，不斷討論案情近半小時，時而面露焦躁，聲音也時而大聲，律師則站在她身旁分析眼前情況。最後，李宜諪也沒直接走出法院，而是走進律師專用休息室裡待了又近半小時，才在其他律師同道陪同下離開。她被記者問到是否會怕「丟掉律師牌」，淡淡回應「就等他們（律懲會）審議吧。」

