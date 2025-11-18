「仙塔律師」主張偵訊筆錄無效！控檢方沒講清楚罪名 呼救3大法學者作證

網紅仙塔律師二度出庭。

網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌幫助詐騙集團銷贓、洩露偵查秘密，遭北檢起訴求刑1年，台北地方法院18日二度傳喚出庭，李宜諪與辯護人主張，檢方在2次偵訊時均只告知法典，沒有詳述具體罪名，還有疲勞訊問問題，因此兩份筆錄無證據能力；辯方還聲請傳喚吳景欽、陳進財以及林鈺雄3位法界學者到庭作證。

李宜諪主張，檢方曾兩度約談她到案說明，但偵訊期間都只有告知法典，沒有具體詳述涉犯法條，偵查檢察官只有在第2次偵訊時提到被告涉犯《洗錢防制法》第2條一至三款，那是她第一次聽到法條名稱。辯方進一步表示，就算是同一種法條也有多種態樣，檢方應盡義務告知，因此兩份筆錄皆無證據能力。

廣告 廣告

檢察官則指出，檢察官在訊問前已告知李女相關罪名及涉及違法的法條，警詢時也清楚了解涉犯的內容，當時她並未提出質疑，且身為專業律師，對於如何答辯應該很清楚。

至於疲勞訊問部分，檢察官表示，李女從拘提到訊問大部分都是日間，從警詢到偵訊間有休息，過程中她並無表現出身體不適，應無所謂疲勞訊問的問題。

檢辯雙方各執一詞，辯方聲請勘驗2次偵訊光碟，以釐清檢察官告知罪名的方式，是否造成李女混淆。此外，辯方還聲請傳喚吳景欽、陳進財和林鈺雄3位法律學者做法律鑑定，探討李女行為是否在憲法第16條保障的自由溝通權範圍內。

但檢方認為，被告請3位教授做法律鑑定，是要確認被告和律師的自由溝通權，陳永山屬案外人，不在保障範圍內，「3位老師到法庭內也不會認為可以把偵查秘密洩露給案外人吧？」，因此認為無法律鑑定的必要。

對此李女表示，請學者來不是要鑑定，是要確認偵查秘密的範圍和時間點，釐清刑法洩密罪的「應秘密」，「我也不認為律師可以把秘密洩露給共同正犯或可能共犯，也要結合本案事實作觀察。」庭末，法官諭知下次庭訊時間為12月4日上午9點30分。



回到原文

更多鏡報報導

涉收200萬質詢法務部 黃國昌列貪污罪被告！北檢分他字案調查

港人來台組共諜網！砸千萬吸收6退役軍官戰時消極不抵抗 遭起訴求處重刑

夏于喬爸爸涉跨國吸金億元 判刑2年4月今發監執行