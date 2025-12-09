「仙塔律師」全認了！被控替詐團洩密、洗錢 改口全認罪並繳回犯罪所得

記者楊佩琪／台北報導

知名「仙塔律師」李宜婷被控利用陪偵之便，洩露偵查內容給詐騙集團高層，且協助變賣名車、珠寶等隱匿詐騙所得，被台北地檢署依法起訴。台北地方法院8日開庭，原本不認罪的李女，改口全部認罪，並願意繳回反罪所得，希望法官能減輕其刑。

李宜婷被控受聘於一靈骨塔詐騙集團主嫌，不僅利用陪偵機會，外洩偵查內容給其他未到案共犯，且轉達主嫌吳姓女子指示，要求集團成員將其金飾、車子變賣，涉嫌指導銷贓。台北地檢署依法起訴李女，並求刑1年，移送律師懲戒委員會。全案目前持續在北院一審審理中。

先前開庭，李宜庭皆否認犯罪，表示幫當事人傳話應爲正當辯護權及秘密溝通權，反而檢方在沒告知清楚她涉犯的罪名，便對她施以疲勞偵訊，因此她聲請傳喚法學專家鑑定。

不過此次開庭，李宜婷換了辯護律師，且改口認罪，表示雖然當時並未取得額外好處，但仍願意將陪偵時的律師費作為犯罪所得繳回，並放棄聲請傳喚法學專家進行鑑定，也放棄勘驗光碟、調查新事證和傳換同案被告作證，至於為何認罪，庭後面對媒體追問，李女不願多說，僅表示法律見解上尊重法院判斷。

