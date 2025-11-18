「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」
即時中心／林韋慈報導
今（18）日，「仙塔律師」李宜諪於台北地院二度開庭審理，控訴檢察官進行不法偵訊，未告知涉犯罪名，並進行疲勞訊問。她聲請勘驗偵訊光碟，並希望能傳喚三位法界大老之一進行法律鑑定，否認自己涉入詐騙案件。
律師李宜諪出生於1998年，24歲即取得律師執照，現年27歲的她積極經營網路宣傳，粉絲人數高達22萬。今年，她受律師趙浩程轉介幫詐團主嫌吳芳儀辯護時，涉嫌洩露偵查秘密，並協助變賣財產，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌起訴。11日首度開庭時，她表示當時在陪偵群組提到賣車、賣金飾，只是為當事人籌措律師費，原本並不認識這些人。
今二度開庭，李宜諪否認偵訊筆錄證據能力，並聲請傳喚法界大老進行法律鑑定。公訴檢察官則表示，偵訊均在白天進行，李宜諪當時未表達不適，訊問前也已告知相關罪名及法條，身為律師的她應具備一定法律知識。
法官提醒李宜諪，若最後認定有罪，法院不會從輕量刑；同時，三名涉案律師已依《律師法》規定移送律師懲戒委員會審議。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
