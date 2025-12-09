「仙塔律師」改口認罪！ 同業曝3關鍵：一點都不意外





「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。李宜諪今（9）日第三度出庭，改口全部認罪並願意繳回李女的律師費作犯罪所得，請求法官減刑。對此，「法老王」王至德律師表示，「看到她認罪，我一點都不意外。」

李宜諪11月首次出庭時採無罪答辯，強調自己沒有翻供；第二次開庭又進一步指控檢方曾誘導認罪，並提出傳喚證人、法界學者與進行法律鑑定等多項聲請。王至德律師表示，有朋友傳訊問他：「律師不是應該最會辯護嗎？怎麼這麼快就投降？」王至德表示他一點都不意外。

王至德9日在粉專上發文「仙塔律師認罪與律師的賭局」，他點出3點「認罪是為了生存不是為了正義」、「律師資格保衛戰」、「賭徒謬誤與律師的計算」。他表示在一般人的眼裡，認罪等於承認自己做錯事；但在律師眼裡，認罪往往是一個「止損點」。他寫道：「仙塔律師都已經被70萬交保了，雖然比之前的太子集團特助15萬高不少，這代表檢方手上掌握的證據可能有一定的殺傷力。」

其次，依照《律師法》，如果律師因為故意犯罪受有期徒刑以上刑之裁判確定，是可能會被移付懲戒，最嚴重可能會除名。如果不認罪硬幹，最後被判刑且沒有緩刑，那可能就是職業生涯的終結。「認罪博取檢察官跟法官的好感，爭取緩刑，才是保住飯碗的理性選擇。」

最後，他指出有在辦刑案的律師都知道，證據攤開來，勝率有多少心裡都有數。律師需要幫自己計算法律風險，「硬凹到底，如果輸了就是重判；認罪至少人身自由跟職業資格可能保住。」他認為仙塔律師只是做了一個「理性經濟人」會做的決定，「既然莊家（檢方）牌面大，那就蓋牌輸一半，不要梭哈把身家（律師執照）都賠進去。從某方面來看也算是學以致用吧！」

王至德律師補充說明，「為什麼律師會叫當事人認罪？」很多民眾找律師，以為律師就是要把黑的說成白的，其實大錯特錯。他以《刑法》第57條規定法官量刑要審酌「犯罪後之態度」。包括：認罪、悔過、賠償，都是良好的犯後態度，是爭取輕判或緩刑的關鍵密碼。「如果不論證據確鑿與否都叫當事人『打死不認』，那不叫幫忙，那叫『把當事人往火坑裡推』。」因此，仙塔律師的認罪，與其說是良心發現，「不如說是經過精密的法律風險評估後的停損操作罷了。」

（封面圖／翻攝《仙塔律師》粉專）

