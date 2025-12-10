「仙塔律師」改口認罪！1舉動求減刑 她預測：恐不用被關

【緯來新聞網】因亮眼外表爆紅的27歲網紅「仙塔律師」李宜諪涉將偵辦內容通報給靈骨塔詐騙集團主嫌吳芳儀，遭檢方依洗錢防制法與洩密罪提起公訴，並求刑1年。李宜諪過去面對指控時皆否認犯行，但案件反轉，李宜諪9日出庭時當庭全盤認罪，表示願把先前陪同吳芳儀的律師鐘點費作為犯罪所得交還求減刑，同為律師網紅「巴毛」也分析李宜諪此舉可能是想要「保住律師資格」。

「仙塔律師」改口認罪。（圖／翻攝仙塔律師IG）

吳芳儀被控長期以話術招攬民眾購買靈骨塔位或相關投資商品，對外強調「高報酬、低風險」，實際上卻以層層吸金、轉移金流的方式詐取大筆金錢，涉案金額達1.6億。檢方指出，該詐騙團隊分工明確，有人負責招募客戶、有人處理資金流向，也有人負責掩護作業。詐騙手法包括以「靈骨塔買賣」包裝成能快速獲利的投資、以契約和收據營造合法外觀，但實際塔位可能不存在或無法轉售；同時，他們利用舊客戶介紹新客戶擴大吸金範圍，並透過親友或人頭帳戶轉移所得，使金流難以追查。



李宜諪遭控將相關偵辦內容通報給靈骨塔詐騙集團主嫌吳芳儀，並傳話指示其他涉案者藏匿資產，因涉嫌洗錢與洩密等罪，檢方請求法院判處她1年徒刑。她9日第3次出庭時，態度轉變全面認罪，並表示願將從吳芳儀處收取的律師費用交還，視為犯罪所得以爭取減刑。此外，她也表示不再傳喚證人或提出鑑定申請，並同意法官繼續對其施以限制出境與限制出海等處分。



網紅「巴毛律師」陳宇安在Threads發文透露，李宜諪上次開庭時已被法官明確警告，若持續採取拖延與不實抗辯策略，即使最後被判有罪，也無法期待輕判。更直言，「白話：你繼續瞎掰就準備去關。」



陳宇安指出，李宜諪此次改口認罪，可能是出於現實考量。他認為，這樣的決定雖不令人意外，但也顯示她仍保有理性判斷能力，「識時務者為俊傑，不認大概律師牌也沒了」。



此外，陳宇安補充說，若此案法院接納認罪態度，李宜諪可能不需服刑，且有望保住律師資格。她強調，一旦遭撤銷律師證照，終身都無法再參加國考取得執業資格。這起案件在社群平台上引發熱議，網友多數對李宜諪的動機感到不以為然，留言如「認罪也應該吊銷她的牌」、「知法犯法更該重罰」、「律師國考比牢還可怕」等，也有人認為法律制度對專業人士太過寬容，呼籲應重新檢視相關規範。



★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★

