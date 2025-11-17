「仙塔律師」李宜諪涉洩密助詐團脫產 將送律師懲戒

網紅「仙塔律師santa」李宜諪。（圖／中國時報陳志賢攝）

網紅「仙塔律師」李宜諪替從事靈骨塔詐騙的吳姓女嫌犯「陪偵」時涉嫌洩密，還傳話給吳的親友，緊急賣掉吳女的金飾和名貴汽車，避免被檢方查扣，台北地檢署依詐欺、組織犯罪等罪起訴15人，其中李宜諪、趙浩程及蔡沅諭3位律師分別求刑6月到1年以上徒刑。台北地檢署認為，3人干擾司法機關對該案件之偵查，且違反律師倫理規範，依律師法之規定移送律師懲戒委員會。

本案是因為41歲的呂英菖、35歲的吳芳儀情侶檔，民國111年起以靈骨塔投資名義，詐騙被害人抵押不動產，其中1名被害工程師因不堪欠下鉅額債務喪命。檢方今年4月間將吳芳儀等詐團成員聲請羈押禁見獲准後，準備查扣吳女等人資產時，卻發現吳女名下的百萬休旅車及金飾竟在她遭羈押後被過戶。

檢方追查發現，吳芳儀遭聲押當天，原本委任律師趙浩程出庭辯護，但趙指示「仙塔律師」擔任吳的辯護人，陪同吳接受警詢、偵訊。趙浩程隨後成立LINE群組「24小時陪偵案」，並將李等人加入該群組，吳女透過與律師會面的機會，指示李宜諪在群組內指揮吳的親友變賣吳女名下財產。

李在群組內說「吳小姐這邊在我旁邊說，在他家裡面鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，他這邊有先給我車子鑰匙，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」、「行照都放在零錢櫃的抽屜」等。

檢方偵結後認為，趙浩程等3位律師，分別與詐團成員共同洩密、洗錢，恐導致被害人日後求償無門，審酌3人犯後雖已坦承犯行，態度尚可，但所為嚴重傷害律師群體公益形象，請求法院量處李、趙有期徒刑1年以上、蔡處有期徒刑6月以上之刑，都不宣告緩刑，以示懲儆，日前也依律師法之規定移送律師懲戒委員會。

