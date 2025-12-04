「仙塔律師」涉助詐團脫產！ 聲請解除出境限制遭法院駁回

仙塔律師聲請解除限制出境、出海遭駁回。（圖／本刊資料照）

仙塔律師李宜諪涉嫌當詐團軍師，除將陪偵訊息洩露給詐團成員外，更幫助在押的主嫌吳芳儀對外聯繫、變賣名下不法資產規避查扣，今年8月15日被檢方起訴，目前此案仍由台北地院審理中，而李宜諪日前聲請解除限制出境、出海，但北院合議庭認為她近3年頻繁出境，駁回聲請。

李宜諪11月11日開庭時，就在庭上聲請解除限制出境、出海，並於開庭結束以後接受媒體訪問時，解釋認為限制出境出海沒有必要，並強調自己不會因為這個訴訟就潛逃到國外，也不會因為這個輕罪就放棄自己的律師生涯、事務所、員工以及朋友。

不過，台北地院認為，李宜諪在6月30日被檢方諭令限制出境出海以前，就有頻繁出入境的紀錄，2023年出入境5次，2024年出入境5次，今年上半年也出境了5次，每次數日至數十餘日，考量到有也常有量刑較輕者逃亡的案例，因此不採信李女主張，駁回聲請。

