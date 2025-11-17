「仙塔律師」涉洩密助詐團脫產 北檢移送懲戒

〔記者王定傳／台北報導〕檢警偵辦「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團，發現網紅「仙塔律師」李宜諪，及律師趙浩程、蔡沅諭3人分涉洩密、協助脫產、協助串證等行為，檢方起訴3人後對趙、李求刑1年，蔡求刑6月，並請法院不宣告緩刑，案件尚在審理中；台北地檢署今以3人所為違反律師倫理規範，情節重大，足以損害律師名譽及信用，依律師法規定將3人移送律師懲戒委員會懲戒。

檢方認為，3人分涉違反律師倫理規範第21、24、33條第1項、37條規定，包含：律師不得有足以損害律師名譽或信用的行為；律師執行職務時，不得有故為矇蔽欺罔行為，亦不得偽造變造證據、教唆偽證或為其他刻意阻礙真實發現之行為；律師對受任事件內容應嚴守秘密，非經告知委任人並得其同意，不得洩漏等。

檢方調查，「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團涉詐走6位拿11間房產抵押借貸的1.6億元，其中一名被害人拿4間房產抵押借款，錢被騙走還揹下債務與利息，後來被人發現輕生。

檢警介入偵辦後於8月起訴集團首腦王助彰及侶檔吳芳儀、呂英菖等12人，全部從重求刑，主謀王男還被具體求刑9年。

至於涉案3名律師部分，檢方查出，檢警4月逮捕吳女等人並追出3名律師涉案，其中，趙浩程得知吳女被逮後，通知吳女友人陳男把她名下BMW X6名車過戶至陳男名下。

李宜諪除涉洩漏吳女辯詞，還在律見吳女後，傳話通知陳男變賣吳女的金飾及汽車；趙浩程更助陳男、吳女串證以「買賣」為由應對檢警詢問；蔡沅諭涉洩漏本案被害人身分及呂英菖拒絕認罪等內容。

