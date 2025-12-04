「仙塔律師」涉洩密詐團被起訴！想出國 聲請解除境管法官打臉駁回

記者楊佩琪／台北報導

網紅「仙塔律師」李宜諪因被控利用陪偵機會，外洩偵查內容給詐騙集團高層，被依涉犯洗錢、洩密等罪起訴。日前李女聲請解除限制出境、出海，強調自己已70萬元交保，明顯無羈押之必要，限制出境、出海也無必要。不過台北地方法院審理後，認為李女過去出入國次數頻繁，駁回聲請。

李宜諪被控受聘於一靈骨塔詐騙集團主嫌，不僅利用陪偵機會，外洩偵查內容給其他未到案共犯，且轉達主嫌吳姓女子指示，要求集團成員將其金飾、車子變賣，涉嫌指導銷贓。台北地檢署依法起訴李女，並求刑1年，移送律師懲戒委員會。全案目前持續在北院一審審理中。

被限制出境、出海的李宜諪日前向法官聲請解除，強調她於偵查中已被以70萬元交保，顯無羈押必要，因此以限制出境、出海代替羈押的手段業已無必要。況且她被求刑僅1年，實無必要為規避這1年逃亡，尤其本身又是執業律師，身背多起案件，若逃亡，將喪失職業聲譽及社會地位。

不過北院認為，李女在6月30日被檢方諭令限制出境、出海前，就有頻繁出入國的紀錄，光2025年上半年就出國5次，每次時間數日至10多天不等。實務上也常有量刑較輕者逃亡的案例，因此不採信李女主張，駁回聲輕。

