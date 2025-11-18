「仙塔律師」涉詐被起訴 移送懲戒「執照恐不保」

台北市 / 綜合報導

網紅「仙塔律師」涉嫌洩密幫詐騙集團洗錢，遭檢方起訴。今(18)日準備程序庭，她主張先前筆錄疲勞訊問，更指控僅被告知法條就開始訊問，不曉得具體罪名，疑似是要她變相認罪，要求重新勘驗兩份筆錄。而北檢認為她違反律師倫理規範情節重大，將她移送律師懲戒委員會，若涉案情節重大，律師執照恐不保。

涉嫌協助詐團洗錢洩密被起訴，仙塔律師11日首度現身，還提前告知會接受訪問，然而時隔一個禮拜再開庭，這次卻是比預計時間還早到，似乎有意躲開媒體。

庭上委任律師表示，仙塔只負責在群組告知過戶汽車資訊，並交付車鑰匙，變賣金飾不到5萬元，連律師費頭期款都不夠，無法構成洗錢罪名不能稱是共犯。

仙塔律師李宜諪(11.11)說：「我要為了這個罪，放棄我的律師生涯，或放棄我的事務所，放棄我的員工，或放棄我的朋友們潛逃到國外，這個完全沒有任何必要。」

先前面對媒體自信從容，仙塔在法庭上也積極自證清白，她聲請勘驗2筆錄，主張疲勞詢問，並控訴檢方僅告知法條，無告知具體罪名就開始訊問，變相讓她認罪，不過檢察官反駁已經告知，且仙塔為專業律師應該很清楚，問訊是在白天仙塔也沒提出身體不適，駁斥疲勞訊問。

仙塔律師李宜諪說：「我的每一筆收入都是來自律師業務。」除了本身專業加上亮眼外型，原本前途一片看好，但這次涉案還被送律師懲戒委員會。非本案律師李育昇說：「如果之後遭判處一年以上有期徒刑確定，將會被吊銷律師執照，就無法再從事律師工作了。」輕則申戒重則撤職，對律師的名譽以及生涯來說，都是極大的傷害。

