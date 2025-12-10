仙塔律師「那麼快認罪」有原因！李怡貞曝法官意思

「仙塔律師」李宜諪承認犯洗錢、洩密罪。（郭吉銓攝）

網紅「仙塔律師」李宜諪涉入靈骨塔案詐騙案，遭台北地檢署依洗錢、洩密罪起訴。她前2次開庭均否認，還指控檢察官誘導認罪、要求3名法界學者進行法律鑑定，昨（9日）突改口認罪，也撤回聲請證據調查，力拚減刑。李怡貞律師得知後輩涉嫌勾結詐團，發文評論。

仙塔律師上次開庭的態度強硬，「各種勘驗、聲請問證人、甚至找法界大佬要當專家證人，無所不用其極」，在李怡貞眼中算是滿帶種。如今仙塔律師不再強辯，對檢方提出的洗錢與洩密指控全部認罪，且願意繳回犯罪所得，李怡貞表示：「這次那麼快認罪，顯然應該是法官有稍微公開心證。果真看了新聞，法官的意思就是妳這樣要硬凹狂弄，法院就不可能輕縱。」

廣告 廣告

李怡貞說仙塔律師「即時踩剎車認罪是好事」，畢竟詐欺案確實害慘非常多人命，也造成無數的家庭破碎；李怡貞希望年輕的律師能引以為戒，「任何抄捷徑的路都不會是好的路，不管是跟詐團合作或是睡事務所老闆，遲早反噬自己。蹲好馬步，才能賺該賺的錢，長久的錢。」

「黑心律師」楊律師也指出，仙塔律師在第3次開庭時突然轉變態度，可能是「法官有公開心證，明示暗示不接受她的答辯理由，若判有罪可能會加重」或是換了辯護律師，「不同律師，不同看法，不同辯護策略」。

更多中時新聞網報導

町田啟太來台 笑喊要開卡車抗議

李燕復出接戲 成影后師妹

小煜斷5年婚 以「家人形式」支持彼此