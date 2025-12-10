仙塔涉詐「律師牌恐不保」？同業曝答案：犯罪不是辯護義務

娛樂中心／黃依婷報導

仙塔律師李宜諪涉嫌協助詐團，遭求刑1年。（圖／翻攝自臉書）

網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。她昨（9）日第三度出庭，改口全部認罪並願意繳回犯罪所得，希望法官能減輕其刑。對此，律師陳宇安也猜測，李宜諪的律師牌「還是保得住」。

陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文，擔任詐騙集團的辯護人從來不是問題，請律師本來就是法定的權益，辯護也是律師的職責，但偵查中洩密給同案被告或協助詐團繼續為不法行為，「那是犯罪，不是在盡律師的辯護義務，請勿混為一談」，她也引用日本知名動漫《烘焙王》當中台詞「不要瞎掰好嗎」。

陳宇安猜測，李宜諪(圖)是為了保律師執照認罪。（圖／翻攝自仙塔律師臉書）

貼文曝光，不少人留言酸，「為了律師樓，律師牌都差點賣了」、「精算過後，開始做損害管控，博取法官同情」、「法官都暗示心證那麼明顯了，真的很佛」、「我想問說實務上是不是律師都會做一樣的事情，只是有人比較蠢用通訊軟體呢？」、「真的很瞎」、「認罪還不能保牌真的要被包起來了」。

也有網友好奇，「好奇問一下律師牌被取消，還能重考嗎？」、「李宜諪表示陳宇安偷臭」、「因為不認罪要被吊照了啊」、「仙O律師？據報導不是認罪了？」、「律師牌感覺保不住了」，對此，陳宇安也回應「還是保得住，他認罪就是為了保律師牌」。

