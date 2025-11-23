仙境西拉雅環騎 百位車友齊聚

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處「二零二五仙境西拉雅環騎5COOL188K挑戰」廿二、廿三日登場，吸引全台百位車友參與，跟著領騎者法國網紅吉雷米穿越西拉雅轄區內的五大水庫，以雙輪挑戰極限的188K路線，領略獨特的自然景觀與豐富文化故事。

來自法國熱愛台灣的知名主持人與運動推廣者吉雷米與車友一起挑戰極限188K路線，體驗西拉雅自然風貌與文化故事，包括山海圳起伏山線、遼闊水庫自然樣貌，以及大凍山、關子嶺、玉井及白河等經典路段；吉雷米說，騎車不只是挑戰距離，更是與土地連結的過程，西拉雅是他在台灣認識慢活的起點，很高興與大家一起感受西拉雅美景與故事。

廣告 廣告

西拉雅管理處長許主龍表示，西拉雅國家風景區以豐富水資源及壯麗自然景觀聞名，轄內有曾文、烏山頭、尖山埤、白河及虎頭埤等五座水庫，是全台水庫最密集的國家風景區，管理處整合五大水庫地景特色與物產，建立「西拉雅5COOL」品牌，強調CYCLING（自行車）、OUTDOOR（戶外）、OBSER-VATION（觀察體驗）、LEISURE（休閒）四核心理念，串連轄內自然、文化與旅遊產業，獲交通部觀光署列選為「臺灣自行車旅遊節十大品牌」之一。

許主龍處長指出，騎行是認識台灣最美風景的方式，西拉雅不僅是自行車旅遊重要基地，更是永續觀光典範，希望到西拉雅的旅人透過五感貼近土地的脈動，除體驗低碳永續旅行獨特魅力，也能從自然景觀到產業特色，從地景到文化故事，在騎行中深入了解當地的文化，並為沿線商圈帶來更多活力，也期待藉由188K挑戰推動永續觀光，提升台灣整體綠色旅遊與永續發展。

許主龍處長也強調，「仙境西拉雅環騎5COOL－打卡騎GO！」自行車認證活動持續進行中，參與者可自由選擇挑戰廿五點七K的「菱波官田線」或一百點四K的「山海圳－大圳之路」兩條指定路線，有機會參加總價值超過十萬元的豪華抽獎，詳細內容可上西拉雅網站與臉書粉絲專頁查詢。