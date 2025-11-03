「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動 留言抽十萬元大獎

【記者 吳瑞興／台南市 報導】交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處推出的「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動熱潮持續延燒！自開跑一個多月來，已吸引百名車友熱情響應！隨著深秋美景到來，即日起至11月30日止，歡迎尚未參加的朋友們把握最後一個月的機會，一同騎進仙境西拉雅、打卡抽10萬大獎！

「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動活動門檻低、完騎極簡單！採具彈性的非賽事形式，鼓勵民眾用最輕鬆的節奏，探索仙境西拉雅的水庫風光。車友可隨時出發、自主挑戰25.7K「菱波官田線」或100.4K「山海圳－大圳之路」兩條指定路線，參加者只需至官田遊客中心領取專屬字卡，依指定路線完成「本人＋自行車＋字卡」於兩景點合照，並上傳至臉書貼文與留言，立即將限量超美水藍色水壺帶回家，還可參加總價值超過10萬元的豪華抽獎！獎項包括DOSUN電輔車（價值逾5萬元）、iPad 11、在地住宿券、美利達安全帽與限量紀念品等，中獎率超高，讓您拍得精彩、玩得開心、拿得超值！

西拉雅管理處許處長主龍表示，西拉雅國家風景區管理處誠摯邀請全臺民眾，無論是享受秋日悠閒的親子家庭，或是渴望挑戰極限的自行車騎士，都能在「打卡騎GO！」輕鬆完成，找到屬於自己的節奏與樂趣，體驗西拉雅獨有的慢活騎行文化與自然魅力。秋高氣爽，正是騎行最佳時節！健康低碳，永續旅遊，請把握最後一個月，騎進仙境西拉雅，騎出美好生活！

另外，除了簡單有趣的打卡路線，今年更特別加碼推出重量級騎行挑戰「仙境西拉雅 環騎5COOL 188K挑戰」，今年更特別邀請來自法國、深愛臺灣土地的知名主持人與運動推廣者—吉雷米擔任活動嘉賓於11月22日至23日領騎熱血登場！這場兩天一夜的專業級騎乘體驗，將挑戰騎士們的體能與耐力極限，騎士們將沿途征戰五座水庫、大凍山、關子嶺、玉井、白河等精華路段，總長188公里，路線風景壯麗且極具挑戰性，是專業車友年度清單中絕不容錯過的高強度路線試煉。

圖：觀光署西拉雅國家風景區管理處推出的「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」，自開跑一個多月來，已吸引百名車友熱情響應！隨著深秋美景到來，即日起至11月30日止，歡迎尚未參加的朋友們把握最後一個月的機會，一同騎進仙境西拉雅、打卡抽10萬大獎！（照片觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）