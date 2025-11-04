仙境西拉雅 環騎5COOL-打卡騎GO

仙境西拉雅環騎5COOL一八八K挑戰邀自法國的知名主持人與運動推廣者吉雷米擔任領騎，帶領騎士挑戰體能與耐力極限。（記者李嘉祥攝）

▲仙境西拉雅環騎5COOL一八八K挑戰邀自法國的知名主持人與運動推廣者吉雷米擔任領騎，帶領騎士挑戰體能與耐力極限。（記者李嘉祥攝）

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處「仙境西拉雅環騎5COOL―打卡騎GO！」自行車認證活動開跑一個多月來，已吸引百名車友熱情響應；西拉雅管理處長許主龍四日鼓勵尚未參加車友把握機會，於十一月卅日前騎進仙境西拉雅，打卡抽十萬大獎。

許主龍處長表示，「仙境西拉雅環騎5COOL―打卡騎GO！」自行車認證活動活動門檻低、完騎簡單，採彈性非賽事形式，車友可隨時出發，自主挑戰廿五點七K的「菱波官田線」或一百點四K的「山海圳－大圳之路」兩條指定路線，用最輕鬆的節奏探索仙境西拉雅的水庫風光。

廣告 廣告

許主龍處長進一步說明，參加者只需至官田遊客中心領取專屬字卡，依指定路線完成「本人＋自行車＋字卡」於兩景點合照並上傳至臉書貼文與留言，立馬可將限量超美水藍色水壺帶回家，還可參加總價值超過十萬元的豪華抽獎，獎項包括價值逾五萬元的電輔車、在地住宿券。

許主龍處長指出，除簡單有趣打卡路線，今年也加碼推出重量級「仙境西拉雅環騎5COOL一八八K挑戰」，邀自法國、深愛臺灣土地的知名主持人與運動推廣者吉雷米於十一月廿二日至廿三日領騎，帶領征戰五座水庫、大凍山、關子嶺、玉井、白河等精華路段，沿途景色壯麗，透過二天一夜專業級騎乘挑戰騎士的體能與耐力極限，是專業車友不容錯過的高強度路線試煉。

許主龍處長說，不論是秋日悠閒親子家庭，或是渴望挑戰極限的自行車騎士，都能在「打卡騎GO！」輕鬆完成，歡迎秋季走進西拉雅，體驗獨有的慢活騎行文化與自然魅力。活動與報名辦法可上西拉雅國家風景區管理處網站與臉書粉絲專頁查詢。