仙女主播嫁女兒 ！「松山蔡依林」婚禮大咖雲集 驚見邵氏紅星「潘金蓮」

胡錦（右圖、左圖後）久違露面。翻攝葉樹姍臉書、微博

台視前主播劉麗惠現任台北文創總經理，日前她風光嫁女兒，婚禮現場星光熠熠，今（29日）劉麗惠的老同事前主播葉樹姍在臉書曬出婚宴合照，分享這場婚禮不僅溫馨感人，更意外讓她見到不少多年不見的好友，連78歲的「潘金蓮」胡錦都久違公開現身，看起來精神奕奕，狀態非常好。

劉麗惠的女兒出嫁。翻攝葉樹姍臉書

葉樹姍透露，劉麗惠不只是她在台視新聞部的老同事，同時也是政大EMBA同學，因此朋友圈自然高度重疊。當天婚宴現場除了她與劉麗惠同框，還驚喜出現多位重量級人物，包括昔日邵氏電影紅星胡錦，以及台視前主播林達等人，巧遇多位好友讓葉樹姍有感而發：「是台北的圈子真的很小？還是人與人的緣分太奇妙？」

廣告 廣告

葉樹姍（左二）和許多老朋友相聚。左一為胡錦、中為劉麗惠、右一為林達。翻攝葉樹姍臉書

這場婚宴上，最引人注目的莫過於胡錦，胡錦曾是昔日邵氏電影黃金年代的代表性女星之一，1970年代因李翰祥導演賞識，主演超過百部電影，以《金瓶梅》中「潘金蓮」一角紅遍華語影壇，卻也因此背負長達一生的角色標籤。當年她以精湛演技創下事業高峰，卻因社會氛圍保守，角色形象一度引發爭議，甚至影響個人發展，錯失金馬獎座，曾是心中的遺憾。

胡錦（左）久違露面。翻攝葉樹姍臉書

淡出演藝圈後，胡錦選擇低調生活，逐漸與過往的光環與遺憾和解，將重心轉回自己的人生，8年前，胡錦在二度抗癌期間，毅然報考政大EMBA，以學生身分重新出發，她一邊接受治療、一邊完成學業，把學習視為與病痛共處的重要力量，積極運動、旅行、與朋友相聚，認為要努力踏出門，才不會把自己關住，因此堅持不當宅女，珍惜每一天的生活節奏。



回到原文

更多鏡報報導

男模張越河「遭控性侵」發聲否認！怒斥絕無違反女大生意願：與事實嚴重不符

曾上節目誤觸小S私密處！25歲男模遭控硬上女大生 認錯後又稱「雙方合意」

啦啦隊女神筋開腰軟太犯規！金賢姈熱舞破關 扭腰、胸震全來了