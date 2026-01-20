仙女姐姐「劉亦菲」自稱全家最醜！5招保養美肌+玫瑰花茶養顏





仙女姐姐「劉亦菲」全家都有美人基因，即使她自稱「全家最醜」，但對保養相當注重，對於日常基礎管理有其堅持，才造就她保有近乎凍齡的透亮好膚質。

劉亦菲的美顏體態，總是自帶仙氣濾鏡，她尤其注重「肌膚日常保養5件事」：

1. 溫和洗臉：劉亦菲認為保養起點就是「洗臉」清潔這個環節，

溫水泡臉約1分鐘擴張毛孔。

選用「溫和洗面乳」去油脂。

避免肌膚拉扯。

2. 簡單保養：劉亦菲主張簡單保養哲學，把握「清潔、保濕、防曬」3個重點，佐以精華、眼霜與乳霜，穩定膚況。

3. 防曬不分日夜季節：劉亦菲看重防曬，除了「防曬乳」這個隊友，戶外活動也很器重帽子、口罩、遮陽傘，不分日夜與季節堅持防曬習慣，保持健康膚況。



4. 飲食清淡少油：劉亦菲在飲食上也相當注重，選擇以極低GI為主的方式，少油少鹽，選吃銀耳、魚膠等食材補充膠原蛋白，幫助維持肌膚彈性。

劉亦菲的美顏體態，總是自帶仙氣濾鏡，她尤其注重「肌膚日常保養5件事」。圖片來源：IG@yifei_cc

5. 補充水分也愛玫瑰花茶：劉亦菲除了分享，每天至少努力喝足1500cc，也愛在早上喝一杯「玫瑰花茶」，以及喝紅棗銀耳羹當點心。陸媒曾報導，劉亦菲主演《玫瑰的故事》帶動玫瑰相關飲品，包括玫瑰花茶、玫瑰拿铁、凍幹玫瑰都相當受到歡迎。



中醫師曾表示，「玫瑰花茶」是大眾熟知的美顏聖品，而中藥所使用的玫瑰花，通常是玫瑰（Rosa rugosa）的乾燥「花蕾」，可以促進抗氧化與鐵質吸收，主要能舒緩情緒壓力所導致的「全身氣機與血流不順暢」各種疾病症狀，如胸悶、乳房脹痛、經期不順、經痛、憂鬱等，甚至對於跌打損傷的改善也有效果。

《食物本草》也曾提及玫瑰花「主利肺脾，益肝膽，辟邪惡之氣」，現代藥理學研究則提及，玫瑰花能幫助促進膽汁分泌與刺激腸胃蠕動。中醫師同時提醒，孕婦、行經期女性、需手術患者服用玫瑰花茶，恐增加出血風險，需特別注意。

劉亦菲「5日食譜」登熱搜

除了上述保養方式，曾有一份「劉亦菲減肥5日食譜」被網友瘋傳多次登上熱搜。劉亦菲曾坦言，平時不會過於苛求體態，認為心態和心理年齡，比外表還重要，但有時為了工作需要，她會選擇使用「急救方式瘦身」，內容為5日當中，每天主攻不同食材，但每天需補足至少2到3千cc的水和9小時睡眠。

飲控方式依序為，週一「吃蛋日」、週二「液斷日（只喝無糖飲）」、週三「肉斷日」只吃原型肉類、週四「果斷日」只吃低糖水果、週五「菜斷日」只吃青菜，接著再透過4階段的復食計劃控制體態。無論何種保養與飲控，都需依自身健康狀況實行，最好諮詢醫師或營養師，找出適合的飲控保養瘦身方式，才能更加健康又安全。

