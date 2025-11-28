「仙女撕b」不嘴軟！薔薔嗆張婷婷：身材不好露幹嘛

張婷婷豹紋秀身材。（VieFor提供）

短影音平台 「VieFor」周年活動火速引爆話題，官方一口氣找來「嗆辣天后」薔薔與「法拉利姊」張婷婷正面對決，主題更狠以「仙女撕b」開場，兩人端出史上最辣姿態，讓網路瞬間分裂成兩大陣營：「國際性感」對上「台灣性感」，粉絲激烈投票中。

薔薔近期砸下千萬推出歷時三年打造的新歌〈LOVE ME OR NOT〉，她笑說把自己「20多年夜店人生濃縮成三分鐘」，更喊出霸氣宣言：「我是在人生風暴裡，還堅持站在舞池中央的女人。」另一邊的張婷婷則靠多首洗腦神曲站穩娛樂圈，「〈葛葛好大 迪迪晉升〉」再度累積火力，雖然先前賣「黑鮑魚香腸」屢被檢舉、跨海賣飲料又慘賠，但超強話題度照樣讓她在網路上屢屢出圈。

兩人過去就在節目中互相較勁，還被封為「演藝圈打不死的雙蟑螂」。薔薔更曾放話想和法拉利姊合作，沒想到第一次正式合體竟直接開成「性感互割型大戰」。

薔薔身材活辣。（VieFor提供）

平台於 11 月 26 日開打首戰，張婷婷穿上豹紋泳衣、使出劈腿鋼管舞示威來勢洶洶。薔薔見狀不甘示弱，胸前一路敞開到肚臍，還丟下經典狠話：「穿太多了啦！身材好不露要幹嘛？」這句話秒變迷因，在社群瘋傳，被封為「今日最性感重話」。

決戰倒數階段，張婷婷再度升級造型，化身 BLACKPINK Jennie，綁雙馬尾大跳〈Like Jennie〉，網友看傻直喊：「這不是 Jennie，是 Jenny 變種體！」、「金珍妮掃街會把整條街辣到融化！」張婷婷更自信喊：「我很有信心，我是漂亮的婷婷直播女王，我最性感的地方？胸部身材！」

雖然兩女在網路上火辣互撕，但被問到心中最性感的偶像，張婷婷竟意外「反向示好」指向對手薔薔，大讚她是「旅遊國際女神」。

