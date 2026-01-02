「仙女棒」燒成煉獄！倖存者揭恐怖景象：很多人倒在地上

瑞士家地下室酒吧於昨（1）日凌晨突然爆炸起火。（示意圖／翻攝自pexels）





瑞士頂級滑雪度假勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）的一家地下室酒吧於當地時間1日凌晨突然爆炸起火，事發當時，酒吧內正舉辦新年派對，現場氣氛熱鬧，但事故發生後，也釀成至少47死115傷的悲劇。

當晚不明管線竄出火苗，現場群眾試圖撲滅，但火勢迅速延燒，整個天花板瞬間陷入火海。尖叫聲此起彼落，人群推擠，爭先恐後地往出口樓梯衝去，甚至有人破窗驚險逃生，場面極度混亂。

目擊者驚恐地大喊：「快跑！快跑！快跑！」

目擊者拉普心有餘悸地表示：「入口處擠滿了人，大家都在試圖逃出去，人們互相踩踏，我看到很多人倒在地上，我想這些人已經死了」。

一開始，在震耳欲聾的音樂聲中，許多人尚未意識到危險的嚴重性；直到天花板著火，整個地下空間迅速被大火吞噬，派對現場瞬間變成火焰地獄。

至於火勢究竟從何而來？根據目擊者說法，起火點疑似是插在香檳瓶上的仙女棒，因操作不慎，引起「閃燃」現象，隨後迅速爆炸，導致整個房間瞬間陷入火海。

目擊者：「服務生拿著兩瓶酒，坐到另一個服務生的肩膀上，拿著插有仙女棒的香檳瓶。她把酒瓶揮得太高，結果酒瓶撞到了天花板，突然就著火了」。

警消單位獲報後，迅速動員並出動10架直升機和40輛救護車，展開大規模搶救。然而，由於傷者眾多且多為嚴重燒燙傷，當地醫療量能一度拉警報。更令人悲痛的是，罹難者遺體因焦黑損傷嚴重，身分難以辨識。

瑞士總統帕姆蘭（Alain Berset）：「克蘭蒙丹納一家酒吧發生的火災，是我們國家史上最嚴重的悲劇之一」。

帕姆蘭總統將這起事件定調為「空前悲劇」，並宣布全國進入為期5天的哀悼期。警方初步調查已排除恐怖攻擊的可能性，整起事故的起火原因仍在釐清當中。

