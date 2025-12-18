仙女變阿姨！張韶涵10年御用造型師離職 演唱會妝造慘翻車

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

歌手張韶涵近年來將事業重心放在中國，而她一直以來在演唱會的造型仙氣十足，且精靈系的舞台妝髮，搭配她獨特乾淨的嗓音，可以說是錦上添花。不過，就有網友發現她這幾次演唱會的造型似乎不如從前，甚至被說：「仙女變阿姨！」事後才知原來是與張韶涵合作10年的造型師張振（Parco）已經離職。

張韶涵近期演唱會造型引發討論。（圖／翻攝自微博）

張韶涵近期在演唱會的造型受到不少討論，有不少人認爲這幾次的造型，非但沒有將張韶涵的優點凸顯出來，反而有些顯老，甚至相當違和，因此被吐槽：「仙女變阿姨。」而這也讓「張韶涵裁員裁到大動脈」的相關關鍵字登上微博熱搜，連造型師離開的原因也引發外界猜測。

廣告 廣告

張韶涵過去的造型仙氣十足。（圖／翻攝自微博）

張韶涵現在的造型被批顯老。（圖／翻攝自微博）

對此，與張韶涵合作10年的造型師張振，事後也發出長文解釋，自己不是被氣走，且離開時該留下的假髮都有留下，對於張韶涵他也稱讚對方是一個不斷突破、求新求變的人，「我理解並欣賞她。我唯一遺憾是不能和團隊成員們一起完滿結束演唱會後好好告個別。」而他也呼籲大家不要去網暴現任的造型師，因為自己深知這份工作的不易。另有粉絲不捨詢問未來是否還有合作機會，張振也沒打話說死，直言：「我也希望。」





更多FTNN新聞網報導

龍千玉過世女兒終入夢！悲痛落淚揭真相 「都是老天爺的安排」

龍千玉暴瘦5公斤突爆重磅喜訊！秘戀48年點頭I DO 認了「有些事需要衝動」

王心凌攻蛋開唱倒數！主辦單位「緊急極限加座」 門票今下午2點開賣

