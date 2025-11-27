仙履蘭列瀕危植物 台灣人工培植出口成長

（中央社記者汪淑芬台北27日電）仙履蘭被國際列為瀕危野生植物，台灣目前有17家人工培植場，均通過農業部驗證，出口占比雖然極低，卻持續成長。農業部種苗改良繁殖場統計，去年出口值比2023年成長5%。

農業部統計，蝴蝶蘭是台灣花卉出口大宗，2023年約占台灣花卉出口總值逾7成，仙履蘭不到1%。

種苗場今天發布新聞稿，仙履蘭（Paphiopedilum）名稱源自希臘語Paphia（維納斯之意）與pedilon（意指涼鞋），因唇瓣形似鞋狀而得名，英文常稱為Lady’s Slipper Orchid（淑女的拖鞋蘭），其獨特的花型與花色，深受全球賞花人士喜愛。

種苗場指出，因仙履蘭野外族群長期遭受濫採，導致生存數量大幅減少，國際間遂將仙履蘭列入「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）附錄，防止非法貿易對物種生存造成威脅。

種苗場自1999年起，成為負責「仙履蘭人工培植場登記制度」驗證單位。

不過，仙履蘭培植難度較高，種苗場表示，透過與產業及研究單位密切合作，不僅推動人工繁殖種苗與切花外銷產業蓬勃發展，更落實保育與利用並重理念，展現台灣在履行CITES公約及守護瀕危植物上的具體行動。

種苗場指出，台灣仙履蘭栽培產區主要分布於中南部，生產的仙履蘭種苗主要出口國包含美國、泰國及加拿大等地，年外銷量約達4萬4000株；切花以美國為主要市場，年出口量約1萬7000餘枝。目前全台登記在案的仙履蘭人工培植場共17家，均已提出仙履蘭出口申請案。

種苗場統計，2024年共核准441件仙履蘭出口申請，總出口產值估計達新台幣1600萬元，相較於2023年提升5%，顯示台灣在落實CITES規範下，仍能兼顧產業發展與國際貿易需求。（編輯：管中維）1141127