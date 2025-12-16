仙草花之亂！彰化芬園遊客大爆滿車亂停

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉溪尾福德祠後方7分地面積的仙草花大爆發，紫色花海「紫爆」超吸睛，消息傳開後吸引大批遊客前來打卡拍照，週末假日更是人潮、車潮大爆滿，整條農路停滿車輛，卻也造成地方居民不滿停車亂象向警方反映妨礙交通，驚動警方前來關注；農民指出仙草花這一、兩週還會更漂亮，預計花期開到1月底，呼籲大家前來賞花時車輛切勿亂停以免影響地方居民出入。

每年12月到1月間是仙草花盛開季節，紫色仙草花海「紫爆」，像極了薰衣草美景，只是芬園鄉仙草祕境未廣為宣傳，但內行人每年此時都會來此拍照打卡。不過在芬園鄉溪尾福德祠仙草花大爆發消息傳開後，光是12月的週末假日就有超過數千人前來賞花，堪稱人潮大爆滿，不少廠商也嗅到商機現場推廣仙草產品，買氣強強滾。

由於仙草花紫色花海消息傳開，來芬園賞仙草花交通方便，不必大老遠去桃竹苗看仙草花，不少民眾假日開車、騎車前來賞花、打卡，卻也造成當地農路停滿車輛，不少車輛違規停在紅線上，造成往來車輛會車不易，疑因賞花人潮、車潮大爆滿，造成當地居民出入不便而向警方反映，週末假日便有員警前來關切，維持交通秩序，呼籲民眾開車或騎車前來賞花時也應把車輛停好，切勿影響他人行車動線。

