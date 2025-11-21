仙草花季來了 夢幻紫色花海、文創老宿舍、百年三合院嚐客家菜！桃園楊梅一日遊好療癒

Photo Credits：molly888666、cheer_lins

仙草花季到來，桃園楊梅夢幻的仙草花海在冬日陽光下輕輕搖曳，像是把整座小鎮點綴得更加柔軟。沿著街巷走進楊梅故事園區，舊宿舍化身文創基地，咖啡香在老屋間漫漫飄散；中午到百年三合院的八方園客家餐廳品嚐古厝裡的家鄉味，順訪落羽松秘境，欣賞深秋漸層染色的靜美時刻。

2025楊梅仙草花節資訊

Photo Credits： molly888666

2025楊梅仙草節「花開紫境・相遇楊梅」為主題，仙草花數量達2公頃，選用桃園1號、桃園2號品種，並以2.1公頃波斯菊點綴花田。今年還邀請人氣明星酷洛米（Kuromi）擔任花之使者，打造8大酷洛米主題裝置藝術，帶民眾走入夢幻又可愛的花海中，同時還可順遊富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華。仙草嘉年華16天活動期間，每周假日皆有主題活動。11/22 開幕式邀請十鼓擊樂團，為仙草嘉年華開場，酷洛米也將現身舞台；11/29 有酷洛米見面會與在地市集；11/30 泡影幻樂章：魔術泡泡秀與魔術表演；12/6 迷霧森林樂團登台帶來音樂演出。

活動地點：桃園市楊梅區楊梅休閒農業區遊客服務中心(桃園市楊梅區楊湖路三段321巷8號)對面花田

活動日期：2025/11/22–12/07

交通：(平/假日)台鐵富岡站、(假日)台鐵楊梅站(金德路)、(假日) 三元宮至活動會場間有免費接駁車

更多資訊：楊梅休閒農業區

楊梅故事園區逛舊宿舍文創景點喝咖啡

Photo Credits：aday0530、ruru6623、jessicaliao19

楊梅故事園區前身為楊梅國中及教職員宿舍群，裡面共分為校長宿舍、西照閣與小白宮3館，可參觀早期建築特色、常舉辦特色展，假日不定期舉辦集或DIY手作活動。其中小白宮是台灣早期二層樓建築，西洋現代主義風格的建築而被稱為小白宮，現今改造為好窩有花咖啡廳，也成為老宅迷必去朝聖的名所之一。

開放時間：10:00-17:00，週二公休

地址：桃園市楊梅區校前路49號

交通：搭乘 251 路公車至「楊梅國小」站或「楊梅國中」站下車，步行即可抵達

郭元益糕餅博物館雨備親子室內景點

Photo Credits： god06011

郭元益糕餅博物館桃園楊梅館是全台唯一宮殿式建築的廠房，建築面積共有一萬七千多坪。門票50元，優惠票25元（65歲以上老人、身心障礙者須出示證件），3歲以下（不含）免費，可以折抵消費換糕餅點心。館內有糕餅DIY手作活動，還可以認識台灣糕餅進化史，以及台式糕餅的種類等，好吃又好玩，深受國內外旅客喜愛。

開放時間：9:00-17:00

地址：桃園市楊梅區青年路9巷3號

交通：楊梅火車站搭乘楊梅區L613號免費公車至郭元益糕餅博物館

八方園客家餐廳百年三合院古厝吃客家料理

Photo Credits： yo100404

結合了百年三合院古厝的懷舊氛圍與創新的客家料理，餐廳主體由紅磚古厝改建，保留了傳統建築的特色，營造出懷古的用餐氛圍。經典菜餚如八方燜鴨和祖傳40年的黑金老菜脯雞湯都是必點推薦；供應特別的客家紅豆年糕，外酥內軟，口感豐富，受到許多饕客喜愛。

營業時間：11:00–14:00, 16:30–19:30，週一公休

地址：桃園市楊梅區校前路580號

交通：搭乘火車至楊梅火車站，再轉乘計程車或公車（桃園客運0555A）至「泉水窩(八方園餐廳)」下車，步行約2分鐘

富岡三連埤白鷺鷥地景藝術

Photo Credits：zi.ting_0303、sam19671126、vlftjwls_9

埤塘水圳是桃園地區獨特，在 2018 年地景藝術節時由許宗傑老師以巨大白鷺鷥、小白鷺與埤塘共生的特有生態景象打造出《粼粼波光、翩翩白影》作品，高度八米五鏤空白色線條設計的白鷺鷥，與變化無窮的天光雲影，形成唯美構圖。

開放時間：24 小時開放

地址：桃園市楊梅區新明街247巷

交通：建議自行開車

楊梅落羽松秘境

Photo Credits：cheer_lins、aday0530

座落於田野間的落羽松，旅客不多反而更好拍照取景，走進園中拍出蕭瑟與靜謐感，更是受到攝影愛好及婚紗業者的喜愛，季節限定大片怎能錯過與落羽松同框。

開放時間：24 小時開放

地址：桃園市楊梅區高新街210巷151號對面

交通：建議自行開車

*自然景觀可能因氣候、季節緣故有所不同，實際依現場為主

撰稿者/韓微微