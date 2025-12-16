仙賓礁衝突！陸官媒曝菲漁民持長刀畫面 菲防長斥「公然謊言」

中菲近來在南海仙賓礁（我稱仙賓暗沙，Sabina Shoal）爆發衝突，雙方各執一詞。大陸外交部15日指控，菲方人員持長刀威脅大陸海警，官媒隨之公布相關畫面。菲律賓國防部長16日則駁斥中方的說法為「公然的謊言」。

《環時》公布菲方人員持刀畫面。（圖／翻攝《環球時報》）

大陸海警局新聞發言人劉德軍12日表示，菲律賓多批船隻當日打著捕魚的旗號，不顧大陸海警勸阻和警告，「執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁」。大陸海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。

廣告 廣告

劉還說，「中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」。大陸海警將依法在「中國管轄海域」展開維權執法，維護國家領土主權和海洋權益。

大陸外交部發言人郭嘉昆15日主持例行記者會時再提到，當日菲律賓「有組織有預謀地糾集大量船隻」在仙賓礁附近海域「挑釁滋事」，衝闖仙賓礁潟湖。

郭表示，期間菲方所謂「漁船」不顧中方一再勸阻和警告，頑固在仙賓礁潟湖滯留，還多次採取惡意轉向等危險舉動。菲方人員甚至「持刀威脅」中方現場維權執法的海警，菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重違反國際法和南海各方行為宣言，嚴重破壞海上和平穩定。

菲方公布衝突畫面，指控陸海警船向菲漁船噴射 水砲 。（圖／翻攝X@jaytaryela）

郭強調，中方採取必要處置措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法，專業克制，無可非議。菲方應立即停止侵權挑釁和煽宣炒作，停止無休止地上演「自編自導的海上鬧劇」。

郭又喊話美國，「美國不是南海問題的當事方，無權介入當事方之間的涉海問題，美方應該停止發表顛倒黑白，挑動對抗的言論，停止縱容支持菲律賓在南海挑釁生事」。

大陸官媒《環球時報》稱獲取獨家影像，指菲方人員在面對大陸海警的執法人員的管控和取證時，不僅不配合還「拿出約20公分的長刀揮舞挑釁」。

菲方公布的 海岸防衛隊成員 為受傷漁民治療的畫面。（圖／翻攝X@jaytaryela）

另一方面，菲律賓海岸防衛隊（PCG）公布畫面並指控，大陸海警船12日在仙賓礁附近，向大約20艘菲小型漁船噴射強力水砲並割斷錨繩，造成3名菲漁民受傷，數艘漁船受損。美國國務院14日以聲明譴責中方對菲漁民噴射水砲等行為，稱這些舉動危及漁民生計，將與盟友共同對抗北京愈發危險且破壞區域穩定的挑釁行為。

根據《路透社》，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）16日譴責大陸海警船對菲漁民採取「危險」且「不人道」的行動，並駁斥中方聲稱菲漁民持刀威脅大陸海警的說法，稱其為「公然的謊言」。鐵歐多洛稱，「呼籲中國停止散布不實說法，停止從事國家主導的假消息宣傳」。

延伸閱讀

高虹安助理費案大逆轉！凌濤喊：藍白新竹合縣市一起贏

高虹安涉詐助理費貪污逆轉無罪 高檢署將研議上訴

高虹安助理費案二審大逆轉！高院曝她「沒貪污」理由