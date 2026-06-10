一代佳人湯蘭花73歲凍齡祕訣曝！拒吃2物、天天喝這量的水讓她美到現在
「一代佳人」73歲資深女星湯蘭花近日出席活動，展現驚人的凍齡狀態。她透露自己近期忙於工作，但對健康管理毫不鬆懈。由於害怕打針，她不敢嘗試侵入性醫美療程，笑稱自己必須比別人更努力，除了選用最天然的保養品外，每天都會勤勞按摩肌膚來維持狀態。
湯蘭花18歲就因演出《負心的人》爆紅，雖然歷經前夫欠債、離婚等逆境，但她以楊貴妃傳奇的楊貴妃形象代言拉麵廣告，又從日本紅回港台各地，她本人就是一個典雅貴夫人的招牌。
不吃炸物不吃辣 每天喝3000c.c.水護膚保健康
為什麼沒做醫美還這樣凍齡？湯蘭花說，她在飲食保養方面很注意，她從很年輕的時候就堅持不吃炸物也不吃辣，並且每天要喝足3000c.c.的水，這樣的飲食習慣讓她保持健康活力。
對於這樣的養生方式，台中大里睿恩診所院長張進芳表示相當認同，特別是水分補充至關重要。當身體細胞充滿水分時，皮膚看起來就會有光澤且具彈性，自然顯得年輕，同時也有助於內臟代謝功能的運作。
避開高油高鹽負擔 減少自由基生成
張進芳醫師進一步分析，湯蘭花避開油炸食物是非常正確的選擇。因為油炸食物會產生自由基，加速身體氧化與老化，甚至產生毒性。此外，這類食物通常調味較重，容易增加身體負擔並導致水分流失，戒除炸物確實有助於保持年輕狀態。
至於湯蘭花也不吃辣的習慣，張進芳醫師解釋，雖然西方研究發現辣椒素具有解毒、抗氧化甚至抗癌的效果，但在烹調習慣上，通常辣味食物往往伴隨著高油、高鹽的重口味調味，這才是加重身體負擔的主因，因此避免食用加工過度的辣味料理是合理的。
天然辛香料助代謝 薑黃素也是好幫手
如果民眾想要促進新陳代謝，張進芳醫師建議可以選擇天然的食材。例如想吃辣時，改用生辣椒取代加工辣椒醬，成分越單純越好。此外，適逢冬天，能發熱生辣的「薑」也是不錯的替代品，一般的食物加薑，如加薑煮魚湯、薑母鴨等，薑可發揮促進循環的作用。
而現在保健食物中常會提到的「薑黃素」能抗氧化、預防感染、改善免疫、助抗癌等作用，對於提升身體機能、抗氧化都有很好的效果。
張進芳說，湯蘭花不做醫美仍凍齡的原因，當然有很大部分是她帶有良好的美麗基因，但是靠著喝足量的水、拒絕炸物與重口味飲食，加上勤勞按摩與天然保養，也是她能成功在73歲仍維持令人稱羨的狀態。
張進芳醫師說，如果民眾想要抗老，減少自由基的產生並減輕身體負擔，也是保養的不二法門。
◎ 圖片來源／TVBS（張哲鳴攝）
◎ 諮詢專家／張進芳醫師
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