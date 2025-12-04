「一代佳人」湯蘭花73歲美成這樣！周丹薇曝與孟耿如私下互動

73歲湯蘭花4日難得後面，整體狀態極佳。（謝采恩攝）

73歲的「一代佳人」湯蘭花近年少在媒體前露面，她4日罕見現身公開活動，跟周丹薇、黃國倫、寇乃馨等人出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。眾人對於她的美貌感到不可思議，湯蘭花說，少在螢光幕曝光的這幾年都忙於個人工作，凍齡秘訣就是努力保養品，油炸、甜食都不吃，也不做侵入性的醫美，只有每日用手從上到下按摩臉部，得以擁有這樣的好狀態。

湯蘭花說，這年紀最重要就是注重健康，「冬天用超導型電毯保持身體溫度，一天喝3000CC的水，把食物往嘴裡塞前要停頓一下，想對身體有沒有益處，有益處才吃」。她這幾天喉嚨有些不適，看醫生後被叮嚀要多休息，養好感冒，其他身體狀況一切都好。而湯蘭花平常會做瑜珈，從裡面找適合自己的姿勢柔軟筋骨，維持身體彈性。

「70年代第一代名模」周丹薇今也出席活動，狀態一樣相當凍齡，她表示最近在演舞台劇《你的故事我的夢》，也有持續進修表演課，每年都會到海外學習新的藝術知識，預計明年再開個人藝術展，生活相當充實。

周丹薇當年有「70年代第一代名模」之稱。（謝采恩攝）

此外，周丹薇為孟耿如的乾媽，近期孟的前夫黃子佼因過往持有未成年性影像等案件纏身，近期大動作發聲明跟被害人和解。周丹薇今坦言很久沒有跟孟耿如聯繫，「我太忙了，要排戲，每周也都，還要上漆畫課，真的沒有時間去看新聞，我跟耿如私下都會彼此鼓勵」。

