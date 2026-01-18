代價翻180倍！lalamove外送員「拍照假送達」侵占滷味 遭判刑6個月罰18萬

【Lai傳媒、記者爆料網／莫沛宇／桃園報導】外送餐點千萬別起貪念！彭姓外送員去年農曆大年初三接下1筆從台北西門町送往桃園八德的長途訂單，未料他在抵達目的地後，竟採取「先拍照、後落跑」的手段，將價值近千元的知名滷味據為己有。桃園地院日前審結，依「業務侵占罪」重判彭男有期徒刑6個月，若選擇易科罰金需繳納18萬元，代價高出餐點行程費用約180倍。

Lalamove外送員「拍照假送達」侵占滷味遭告。



判決書指出，2025年1月31日晚間，彭姓外送員透過Lalamove平台接單，前往台北市西門町知名的「萬國滷味」取餐，隨後騎車超過20公里前往桃園市八德區。該筆訂單餐點價值540元，加上超遠距離的外送費456元，總計金額為996元。

當晚22時許，彭男抵達顧客侯姓男子所在的社區門口，但他並未依規定通知顧客取餐，而是先將滷味從外送箱取出放置在門口拍照，將抵達證明回傳給客戶製造已送達假象。沒想到拍照動作一結束，他便迅速將滷味收回外送箱，隨即騎車揚長而去，並將餐點帶回家享用。

侯姓顧客下樓取餐發現空無一物，察覺有異立即調閱社區監視器，驚見外送員「假動作」取巧過程，憤而向警方報案。警方根據監視器畫面與平台紀錄，清楚掌握彭男取餐、拍照再收回箱內的完整犯罪過程，訊後依侵占罪嫌將其移送偵辦。

法官審理後認為，彭男受託送貨，餐點在其持有期間屬於「執行業務中持有之財物」，其行為已構成刑法第336條第2項之業務侵占罪，刑度較普通侵占罪更重。審酌彭男至今未與被害人達成和解或賠償損失，且身為外送人員卻利用職務之便侵害他人財產，行為實屬不當。法院最終判處彭男有期徒刑6個月，如易科罰金以每日1000元折算，共需繳納18萬元。全案仍可上訴。

