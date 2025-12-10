代價超慘！INFINITE東雨「狂掉髮、臉遭抓傷」原因曝光：有點 over

記者林汝珊／台北報導

INFINITE成員東雨來台接受媒體訪問。（圖／COME ON JKSSP提供）

INFINITE成員東雨為了新專輯簽售會來台，他接受媒體聯訪一現身就秀出以新專輯為概念打造的華麗美甲，笑說這次是為了讓大家對新專輯留下更深刻的印象，才決定把專輯「刻在身上」。這也是他第一次嘗試這麼立體的造型，連他自己都沒想到效果會這麼誇張，是在成員李成烈「一定要走華麗路線」的推坑下完成，自嘲也很符合自己「有點 over」的個性。

東雨為新專輯做美甲。（圖／COME ON JKSSP提供）

不過美甲帶來的代價一點也不小，東雨苦笑說，從做完指甲之後，每次洗頭大概都會掉十五根頭髮，穿衣服時也常被卡到，半夜睡到一半想抓個癢，忘記自己有做美甲，一抓下去臉超痛，「但對我來說是全新的體驗，很有趣。」

這次新歌在編曲中塞進多次鬧鐘響聲，他坦言自己就是會設一堆鬧鐘的人，如果隔天有重要活動，一次鬧鐘響就會起床，不然就可能會賴床30分鐘，如果約好的對象突然取消見面，他會非常開心。之前在咖啡廳開會，店裡突然播到新歌〈SWAY〉，前奏響起，店裡許多人不約而同低頭檢查手機，以為是自己的鬧鐘響個不停，讓他覺得很好笑。

東雨為了錄製〈SWAY〉中文版，從零開始學中文。（圖／COME ON JKSSP提供）

為了錄製〈SWAY〉中文版，他先花六個月從零開始學中文，也動念之後想直接來台灣住一兩個月，實際上課練習，覺得進步會更快。講到來台Long Stay，東雨笑說這樣就可以大吃刈包、火鍋這些他最愛的美食。

