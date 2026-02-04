代刀案 中榮醫最重恐廢照 高雄博田也遭爆

台中榮民總醫院3名神經外科醫師疑似讓醫材廠商上手術台，院方上月才停止其手術業務，如今傳出已陸續在本月排刀。衛福部長石崇良4日表示，開放醫師繼續執刀屬於醫院內部管理。（王家瑜攝）

台中榮民總醫院3名神經外科醫師疑似讓醫材廠商上手術台，院方上月才停止其手術業務，如今傳出已陸續在本月排刀。衛福部長石崇良4日表示，由於院方內部調查已結束、程序上已做調整，開放醫師繼續執刀屬於內部管理，但外部調查仍持續，醫師可能涉及《醫療法》部分，由地方衛生局裁處，最重可能廢止醫師證書。

石崇良4日出席活動受訪表示，此事分三個層面來看，第一是醫院評鑑部分，醫事司已要求醫策會於1月28日再次進行重點評鑑，針對開刀房管理、SOP等進行確認，確保不會再發生同樣的事情，詳細意見將在下周召開會議討論，再請院方調整。

第二是密醫行為部分，醫院涉及違反《醫療法》108條，可能遭受停業或罰鍰，如醫師在現場也涉及《醫師法》28條，最重可能廢止醫師證書，目前由地方衛生局調查中，至於廠商可能涉及密醫行為，已由地方衛生局移送檢調。

第三則是醫事司要求中榮提出調查報告，石崇良表示，院方繳交報告後，又有媒體揭露新的影片，和調查內容有所出入，因此醫事司會組成調查小組，並提出系統性改善作為。

石崇良強調，外部調查仍會進行。醫事司調查過程將會同地方衛生局，如果確認屬實，廠商、醫院、醫師都有責任，涉及裁處包括停業、限制執業，或是送醫師公會懲戒等。

另高雄博田國際醫院也爆出無照廠商進入手術房替病患動刀。有媒體爆料，在112年10月5日，一名80多歲女性在進行腰椎間盤手術，影片可見竟有一名無照的醫材廠商，在手術台無菌區執行手術，主刀醫師謝榮豪卻坐在一旁玩醫療衛材，遭批不把病人生命當回事。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，4日已發函高雄市衛生局，儘速做資料收集與調查，並視調查結果給予處分，同時衛福部也會啟動評鑑重點項目即時追蹤調查。衛福部將加速制定手術室治療指引，讓醫療人員有所依循。