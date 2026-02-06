代刀風暴中榮挨罰10萬 院長傅雲慶致歉：2醫師記大過、停業1個月

代刀風暴中榮挨罰10萬，院長傅雲慶公開致歉，2醫師記大過、停業1個月處分。（圖：中榮提供）

台中榮總日前爆出無照醫材廠商進入手術室代刀，神經外科2名醫師楊孟寅及鄭文郁，違法讓廠商進入禁區執行手術，涉及違反醫師法，法院裁定各100萬元交保，醫院督導不周，遭衛生局罰10萬元。中榮院長傅雲慶今天（6日）表示，考績會決議，2醫師各記一大過，停業一個月處分。

台中榮總院長傅雲慶表示，昨天看到新流出的影片，證實醫師楊孟寅及鄭文郁，確有違法讓廠商進入禁區執行手術。醫院召開臨時院部會議，決議停止2名醫師手術業務一個月，下午考績會決議各記一大過，醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。對造成社會不安，傅雲慶公開道歉，並表示，院方會精進手術室管理，增加即時通報系統，保護吹哨者。

廣告 廣告

台中市衛生局則指出，雖然醫師個人涉及違反《醫師法》刑事責任，依《行政罰法》刑先懲後原則，須待司法判決確定後才可裁處罰鍰；但因醫師涉案情節重大，嚴重影響病人安全，除醫院已要求涉案醫師停刀並移送考績會外，衛生局將依《醫師法》第28-4條規定，處2名醫師停業一個月處分，期間禁止醫師進行任何看診及手術等醫療行為。

此外，針對醫院未盡管理督導責任，衛生局將依違反《醫療法》第57條規定裁罰醫院10萬元罰鍰，要求院方於期限內提出完整檢討報告及補救措施，並責成該院在司法調查期間，務必落實內部監控機制。衛生局表示，將持續依法稽查轄內醫療院所，以維護醫療品質及市民就醫安全為最高原則。

中榮指出，加強手術室管理，強化措施包括：1、落實具名申請，2、嚴格審核程序，凡涉及手術室管制作業之申請，均須報請院長（或職務代理人）核定。3、周延管理稽核。4、強化違失懲處，5、即時病安通報，6、完善教育訓練，7、精進廠商合約。（寇世菁報導）