代刀風暴延燒！健保擬停約3月、向醫師求償 中榮回應了

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中榮神經外科爆發「廠商代刀」爭議，健保署擬祭出停約3個月處分，院方強調正提出覆核並研擬替代方案，以維護病患就醫權益與醫療量能。（馮惠宜攝）

台中榮民總醫院神經外科爆發「廠商代刀」爭議持續延燒，健保署擬自8月起對該院神外住院業務停約3個月處分，恐衝擊醫療量能與病患就醫權。外界更傳出院方將向涉案兩名醫師求償高達1.8億元。對此，中榮10日澄清，會努力和健保署協商以維護病人的就醫權益，目前並未討論到是否向涉案醫師求償，「1.8億元說法不知從何而來」。

此案起於神經醫學中心兩名主任，涉嫌容留廠商人員進入手術室執行醫療行為，檢方已依違反《醫師法》將兩人起訴。健保署後續認定涉及不實申報診察費與手術費，除裁定神外住院業務停約3個月外，兩名醫師亦分別遭處停約3個月及1個月處分。

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隨著處分擴大，院內傳出醫院將向涉案醫師求償1.8億元，引發議論。消息一出，中榮也立即回應，強調正向健保署申請複核中。目前並未討論到是否向涉案醫師求償，也不清楚1.8億金額從何而來？

中榮也強調會努力和健保署協商以維護病人的就醫權益，以及繼續該院神經外科的教育訓練及醫療服務。

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