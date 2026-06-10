代刀風暴延燒！健保擬停約3月、向醫師求償 中榮回應了
台中榮民總醫院神經外科爆發「廠商代刀」爭議持續延燒，健保署擬自8月起對該院神外住院業務停約3個月處分，恐衝擊醫療量能與病患就醫權。外界更傳出院方將向涉案兩名醫師求償高達1.8億元。對此，中榮10日澄清，會努力和健保署協商以維護病人的就醫權益，目前並未討論到是否向涉案醫師求償，「1.8億元說法不知從何而來」。
此案起於神經醫學中心兩名主任，涉嫌容留廠商人員進入手術室執行醫療行為，檢方已依違反《醫師法》將兩人起訴。健保署後續認定涉及不實申報診察費與手術費，除裁定神外住院業務停約3個月外，兩名醫師亦分別遭處停約3個月及1個月處分。
隨著處分擴大，院內傳出醫院將向涉案醫師求償1.8億元，引發議論。消息一出，中榮也立即回應，強調正向健保署申請複核中。目前並未討論到是否向涉案醫師求償，也不清楚1.8億金額從何而來？
中榮也強調會努力和健保署協商以維護病人的就醫權益，以及繼續該院神經外科的教育訓練及醫療服務。
其他人也在看
高雄教師控遭強制送醫！ 衛生局澄清：高風險已同意住院
高雄某明星國小一名林姓網紅教師，因多次揭露校園問題與政策亂象，日前在社群媒體上發文提及校舍樓層高度，隨即被市府相關單位介入，甚至發生疑似遭強制送醫事件，引發網路熱議。對此，高雄市衛生局則回應，林老師的就醫與住院過程均在其同意下進行，並已向家屬解釋相關情形。
Grab才剛釋疑 Uber One會員突喊漲66% 官方祭3大福利留客
繼今年4月Uber Eats調整商家服務費後，會員方案價格也將進行。Uber今（10）日向Uber One會員發出通知，自7月13日起調漲訂閱費，漲幅約66%，創下Uber One在台推出以來最大漲幅。值得注意的是，這次Uber大幅調漲會…
台股摔逾千點、美CPI數據恐難看 大華銀投信：短震反有利長多、息價雙優高息ETF抗震
[Newtalk新聞] 在市場近期忌憚美國通膨（CPI）數據可能升溫下，美股、亞股估值回檔，台股也難逃。加權指數今（10）日亦收跌1,478.90 點或 3.31%，至43,225.54 點、摔破月線。 對於市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，大華銀投信表示，台股以 AI 成長為主調的投資趨勢並未扭轉，但今年來漲勢強勁，短期震盪難免，建議可強化配置息收、填息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過高息保護度過短期震盪，放眼 AI 長線成長。 優利＋高填息 00918晉升千億ETF 大華銀投信今（10）日舉辦 2026 下半年投資展望，執行副總經理張耿豪表示，五月底公告配息 1.26 元的「大華優利高填息30」（00918）在近期市場震盪環境中，相當受投資人青睞，推升淨值、規模階創新高，正式加入「千億ETF」俱樂部。其具備優利與高填息的雙重優勢，長期而言具備投資價值。 攤開 00918 的配息及填息紀錄，近 12 次除息中已 9 次完成填息。 圖：黃偉柏製／資料來源：大華銀投信 根據大華銀投信、Bloomberg 統計數據，截至今年 6 月 3 日為止，00918 總報酬已高達 19
開業4年！基隆最美文青旅店7/15熄燈 遊客直呼可惜
生活中心／陳崇翰、陳妍霖、莊柏驊 基隆報導位在基隆、國立海洋科技博物館旁，有一家擁有4.5顆星的文青旅店，2022年才開幕，主打深度生態旅遊，吸引不少親子造訪，但開業4年，驚傳歇業，業者在臉書公告，「7月15號起正式畫下句點」，消息一出，為地方拋下震撼彈，有遊客直呼太可惜，但也有人說，平常來沒什麼人。
美女主播張倍滋親赴南韓前線採訪 被疑是中國媒體險遭抗議民眾驅趕
【記者林秭渝／台北報導】南韓日前舉行地方選舉爆發爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋於7日緊急飛往南韓第一線採訪，深入抗議現場，卻因用中文採訪，被以為是中國媒體，多次遭受現場抗議民眾包圍作勢驅趕，還好張倍滋臨危不亂解釋自己來自台灣。現場民眾得知是台灣媒體後，不只有人幫忙在她與攝影記者王耕晨身上張貼「台灣媒體採訪中」的韓文告示，更有抗議民眾在聚集時大聲唸出鏡新聞報導內容，獲得現場民眾鼓掌，甚至鏡新聞前往韓國採訪也登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、朝鮮日報更現場採訪張倍滋，在當地意外掀起一股台灣媒體旋風。
保險業務帶頭詐保！不法金額逾兩百萬 製造假車禍鎖定ＰＲＰ高額自費療程
社會中心／黃恩琳、劉毓琦 台北報導竟然有人利用PRP高額自費醫療項目詐領保險金！檢警調查，一名陳姓保險業務員和其他業務員以及保戶等23人合作，製造6起假車禍，再搭配PRP療程項目向好幾家保險公司詐領200多萬保險金。保險公司發現異常提告，士檢偵辦後，依法起訴23人。
三總「神經阻斷術」 病人當天就安穩入睡
[NOWNEWS今日新聞]手術後的疼痛若未得到妥善控制，不僅會嚴重影響病患的復原進度，甚至可能發展成發生率極高的慢性術後疼痛。三軍總醫院麻醉部疼痛治療科主任徐永吉表示，一名74歲女性患者先前接受人工膝...
日月潭空氣保衛戰開打！少做一事荷包恐先哭
[NOWNEWS今日新聞]國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。...
神經外科住院停約3個月 中榮駁斥向「2代刀醫」求償1.8億
台中榮總爆出神經醫學中心兩名科主任容留廠商在手術室代刀，健保署依不實申領診察費及手術費，裁罰中榮神經外科住院業務自今年8月起停約3個月，有媒體報導院內傳出醫院將向兩醫師求償1.8億元。對此，中榮駁斥不實報導，強調院方向健保署申請複核中，目前未討論到是否向涉案醫師求償，也不清楚報載1.8億金額從何而來
鄭朝方選新竹縣長自曝「2位總統說我沒政治味」 黃揚明酸：黃山料體有人看得懂？
歷經波折，民進黨10日提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方於提名記者會上表示，2位總統都說過他「一點政治味都沒有」，但前總統蔡英文是問號，總統賴清德是驚嘆號。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文酸，這是（暢銷作家）黃山料體嗎？有人看得懂嗎？新竹縣長期被視為民進黨艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉......
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
醫療險理賠 台大院長也不滿「開個檢查也住院一點道理都沒！」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內舊有的醫療險，理賠規則常設定不住院就不賠，造成醫院、患者兩頭都抱怨，完全跟不上醫療進步的速度，金管會今（10）日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則。台大醫院院長余忠仁也發話，直批有些保險「開個檢查也要求住院」、「一點道理都沒有！」造成臨床困擾很多，盼突破這一點，全面檢討。 金管會今邀集保險業者開會，主要議題...
為陳盈潔隔空開槓！許常德被胡瓜這句話傷到 無奈反問呼籲我什麼啦
資深音樂人許常德近日因關心資深歌手陳盈潔近況，再度成為外界關注焦點。針對胡瓜受訪時提到，對於許常德籌辦陳盈潔音樂會卻未主動聯繫其他好友感到「不解」，許常德10日親自發文回應，強調自己舉辦相關音樂會完全出於個人心意，從未主動邀請任何人參與，更坦言胡瓜口中的「不解」兩個字，讓他感到相當受傷。
雨彈! 台20線零星落石 高雄山區"瓦筏哈橋"引道路基塌陷
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，高雄山區也嚴陣以待，桃源區勤和通往梅蘭的瓦筏哈橋，也出現引道路基崩塌情況，現場架起護欄儋縣雙限通車，還好連日雨勢只有台20線部分路段出現零星坍塌落落石，沒有人員傷亡，山區居民也都安全無虞。
川普再嗆伊朗已被徹底擊敗！警告將付出代價
[NOWNEWS今日新聞]美國為回應美軍阿帕契攻擊直升機遭擊落，10日對伊朗發動新一波攻擊，伊朗也展開反擊，鎖定科威特和巴林的美軍基地空襲。對此，美國總統川普（DonaldTrump）最新在社群媒體發...
傅子純顯靈？梁佑南淚曝他「徘徊電視台」道別：還想念大家
梁佑南表示傅子純性格陽光，幾乎沒有缺點，總是把歡笑帶給身邊的每個人，也會鼓勵演藝圈後輩，「他不喜歡麻煩別人，這是他最大的缺點。」並透露女兒方琦是傅子純的粉絲，傅子純曾在她帶方琦探班時開玩笑說：「妳女兒喜歡我？她眼睛有問題喔！」但仍大方接受方琦的合照。
魚油、大蒜上榜！6保健食品被點名「降血脂無效」
不少人以為每天吃保健食品可以改善膽固醇超標等問題，腎臟科醫師林軒任表示，常在門診中聽到患者問，為什麼認真吃保健食品，體檢報告還是有紅字？林軒任直言，別再迷信保健食品，尤其，常被點名降脂無效的，包括魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇和紅麴。
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
被AI進入身體！史上首次劍橋大學「AI疫苗」人體試驗 有望終結病毒突變
當病毒的變異速度總是跑在人類研發腳步之前時，劍橋大學的一項重大研究宣告了「防禦主動權」的回歸。研究團隊近日正式宣佈，全球首款由 AI 完全設計抗原的疫苗已正式進入人體試驗階段。這不僅是人類醫療史上首次將 AI 結晶應用於人體防禦，更被視為人類預防「下一次大流行」的終極核武。
外資大逃殺 單日砍台股935億元、史上第8
[NOWNEWS今日新聞]台股今日開低走低，挫1478點，收在43225點，終場收在最低點，外資今日大舉提款台股，成為壓垮盤面的最大賣壓來源，外資及陸資單日賣超高達935.74億元，寫下台股史上第8大...