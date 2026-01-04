代墊遺產稅穫酬金？他狂噴3444萬驚覺遭詐 刑事局呼籲：100%攏是假

記者林盈君／台北報導

代墊遺產稅收穫「千萬酬金」？提醒民眾注意詐騙陷阱！詐騙集團常假冒「親朋好友」、「遺產律師」或「資深代書」，聲稱其委託人（通常為大富豪或無子嗣長輩），留下一筆價值數億的精華區土地或房產，因繼承手續繁瑣，急需一筆資金「借錢墊付」遺產稅、印花稅或地政規費，並承諾過戶後給予「千萬酬金」作為報答。

代墊遺產稅收穫「千萬酬金」？提醒民眾注意詐騙陷阱！（圖／翻攝畫面）

去年9月中，北部一名男子在通訊軟體LINE上，被朋友翁心怡（詐騙集團使用假名）主動聯繫，聲稱要借錢處理房子過戶遺產相關費用及代書費，還答應男子事後會給予「豐厚酬金」，男子不疑有他，以面交方式陸陸續續借款給對方，直到去年12月中，總借款金額高達3444萬元。

代墊遺產稅收穫「千萬酬金」？提醒民眾注意詐騙陷阱！（示意圖／資料照）

之後男子使用對方名字（翁心怡）上網查詢，發現對方為詐欺慣犯，後來對方又聲稱需要再借款，男子便要求對方先償還之前借出款項，並與對方前往銀行取錢時，對方表示沒錢償還，男子這才驚覺遭詐騙，急忙報警處理。對此，刑事局呼籲，遺產繼承有嚴格的法律程序與順位，若與死者無親無故，卻被告知有相關遺產報酬可領，100%是詐騙。

代墊遺產稅收穫「千萬酬金」？提醒民眾注意詐騙陷阱！（示意圖／資料照）

刑事局提醒，正規的遺產處理程序中，相關稅費通常會從遺產總額中扣除，或由法定繼承人自行繳納，絕不會隨機找陌生人「借錢」處理。若收到自稱律師或銀行員的訊息，請務必透過官方管道查詢。可使用法務部律師查詢系統核實身分，而非撥打訊息中提供的聯絡電話。

另外，凡是提及「借錢」、「代墊費用」、「高額佣金」等關鍵字，民眾務必提高警覺。若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案，亦可透過打詐儀錶板獲取最新防詐資訊。

