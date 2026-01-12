代墊TPASS北市可撐到6月初 取消後每人多付900元

基北北桃市府決議，先由地方代墊TPASS補助，預計可撐到6月初，若取消後每人要多付900元。示意圖



2026年中央政府總預算案持續卡關，攸關基北北桃通勤族的1200元TPASS月票無法獲得補助，4市市府首長今（1/12）會商，達成共識先由地方政府籌資代墊，台北市部分，預估可以撐到今年6月初，屆時若取消，每名通勤族將多花900元。

基隆市、台北市、新北市及桃園市4地方政府首長今天到台北市松德大樓開會研討對策。台北市交通局長謝銘鴻會後受訪時指出，會議達成幾點共識：首先，TPASS是中央與地方的重大政策，應優先照顧通勤族需要；其次，TPASS的補貼款先由4地方政府籌資代墊；最後，呼籲中央提出應變計畫，讓朝野溝通協調，早日通過預算，別讓服務中斷。

謝銘鴻提到，針對目前預算卡關的狀況，若以2025年的運量推估，代墊可以撐到今年5月底、6月初，不過還是要看實際運量的增加或減少，維持的時間會改變。

至於若停止補貼，旅客負擔會有什麼差別？謝銘鴻指出，目前沒有考慮到增加費用的選項，但如果以2025年的結果來算，實際上平均使用費為2100元，也就是說如果中斷補助，每名通勤族要多花900元。

